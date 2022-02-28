Nazan Öncel

Canım Bir Yanlış Yapmak İstiyor Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Kıvırıyor kıvırıyor *** Anneme haber verin merak etmesin O benim evde gitar çaldığımı sanıyor Hava açmış ben kapatmışım Sanki bir el boğazımdan sıkıyor *** Kırmızı ayın on beşi olacak da Balık da bir gün ağaca çıkacak da Gökten bir elma düşerse şayet Hayat bayram olacak nasılsa hayret *** Akşamdan kalma gözlerinle Diz boyu keder ve yüklerinle Hem iyi hem kötü yönlerinle Sol yanımda ol *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Spor olsun diye konuşanlardan Turist gibi dolaşanlardan Fikirsizinden kaygısızından Bunaldım artık otomatikman *** Çok mühim adammış bana ne Ferrari'yi satmış bize ne Satacağına verseymiş birine İşine gelmedi desene *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Aşkın sahte cennetindeyim Hergelenin birini sevmekteyim Çoğunlukla tekleyen benim Anlıyor musun? *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor kıvırıyor kıvırıyor

Beni Bu Koca Şehirde Yalnız Bırakma Uyursam geçer dedim geçmedi işte Hatalıysam affet gerisi hikâye Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün yandığımı anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Bana mutlu birini göster alnından öpeyim İçimde bu koca dertle nereye gideyim Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün ben bunu anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yorumsuz bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde sensiz bırakma

Normal Geldin gittin, bir laf soktun Kırdın kırdın, doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktım baktım, görmedim Alçak, alçak! *** Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Uyudu uyandı gözlerim Nasıl hastadır yüreğim İlaç falan istemez Takmadığından eminim Hayvan, hayvan! *** Bana artık bir şey sorma Cevaplarım da komada Ne içerde, ne dışarda Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Kapılarını aç, kapatma Bir kuş girerse odana Kanadı kırık bırakma Kurtar, kurtar *** Benden arta kalmadı İçim gitti, durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal

Böyle Konuşma Bir sonbahardı, gönül ağlardı Aşk, biz susardık aşk akardı aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Kalbim her derde aşinaydı, aşk Hasret içimde kök salardı, aşk Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk Bugün sevmedim, yarın sevmezdim aşk *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın

Bebek Sevgilim Ay kadar uzak kış kadar soğuk Taş gibi katısın Yanımdan geçti gitti Solladı kader İçinden gülermiş meğer *** Kararmışım ben bulut gibi Bozulmuşum ben eror verir miyim? *** Sadece sana sarılıp uyumak isterim Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın Kalk bana bir şey söyle Beni yanlış anladın *** Yanımdan geçti gitti Solladı kader İçinden gülermiş meğer Çuvalladım ben iyi değilim Bulaşma bana serin değilim *** Sadece sana sarılıp uyumak isterim Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Kafamı buldun benimle Hayatımı kaydırdın Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın *** Kalk bana bir şey söyle Kalk bana bir şey söyle *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın Kalk bana bir şey söyle Beni yanlış anladın

Bahanesi Aşktandır Aşk kapıyı ne kadar açarsa o kadar da kapatıyor Sevgili gitti mi uykuda gidiyor hayat iptal oluyor Çakılıp kalmalarım kalbi kayırmalarım Düşünüp durmalarım tutmuyor ayarım *** Aynı rüzgarı yedik aynı şarkıyı söyledik Aynı şeylere ağladık o sokaklarda *** Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır *** O kadar yalnızım ki o kadar mı olur Tutunduğum dallar bu kara mı kurur Aynı rüzgarı yedik aynı şarkıyı söyledik Aynı şeylere ağladık bu yollarda *** Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır *** Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır

Korkunun Üstüne Yürüyorum İyi çocuklar büyüttüm içimde Acılar boy verdi bir biçimde Öyle kanatsız melekleri de Gördüğüm yoktur düşlerimde *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Yalnız geldim, yalnız giderim Yalnız geldim, yalnız giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** İster beğen ister beğenme Böyle geldim, böyle giderim Ne istediğimi bilmiyo' muyum? Bu ben davasından zıvanadan çıktım *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum