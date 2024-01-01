Nazan Öncel

-
Mis kokulu güllerim var
Taze taze şimdi geldi
Al bakalım yakışılım
Sevinsin evdeki küçük hanım
Bir çiçk herşey söyler
Hem çok güzel hem söz dinler
Küskünleri barıştırır
Sinirleri yatıştırır
Çiçekci geldi bi koşuda geldi
Küstüm barışalım çiçeklerim geldi
Pembeli sarılısı kokinası geldi
Yanında annesi yavrusu geldi
Misminnacık yavrum var
Akşama benden ekmek bekler
Şu kışı bir geçirelim
Sorası yok allah kerim
Bir çiçk herşey söyler
Hem çok güzel hem söz dinler
Küskünleri barıştırır
Sinirleri yatıştırır
Konuşanı gülüşeni ağlaşanı geldi
Al beni götür beni diyenleri geldi
Hercaini menekşesi küpelisi geldi
Gelin çiçeklierim burada
Senin için geldi
Şarkı sözleri
Çiçekci geldi bi koşuda geldi
Küstüm barışalım çiçeklerim geldi
Pembeli sarılısı kokinası geldi
Yanında annesi yavrusu geldi
-
Canım benim nasılsın
İyi misin oralarda
Kimse sana söylemedi mi
Başa gelen çekilir demedi mi
***
Bir yürüdüm bir durdum
Denize bir kıyı buldum
Bıraktığın biçimde
Geceyle kardeş oldum
***
Ne gözdeyim ne kaşta
Bir ordayım bir burada
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
Bir sen varsın aklımda
Kedim bile farkında
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Gülüm benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin resmi yan yana
Şu duvara asılsın
***
İstanbul dolaylarında
Taksim olaylarında
Bildiklerimi unuttum
Çukurcumalarında
***
Ne gözdeyim ne kaşta
Bir ordayım bir burada
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
Bir sen varsın aklımda
Limon bile farkında
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Kibrit kutusu
Gazoz şişesi
Ayva rendesi
İnci küpesi
***
İki anahtar
Süs köpeği
Mavi çarşaflar
Ayakkabının teki
***
Yağmurluk
Şemsiye
Yüksük
Cetvel
Fincan
Kurşun kalemi
***
Üç tekerli bisiklet
Elinin değdiği her şeyi topladım
Aşkın olduğu yerde
Mantık ne gezer
Yarım akılla değil
Çeyrek akılla gezer
***
Bir yerdeyim bir gökte
Bir sendeyim bir bende
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Gülüm benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin resmi yan yana
Şu duvara asılsın
***
Bir sen yoksun yanımda
Pamuk bunun farkında
Aşk ayağıma kadar gelmişti
Kendi elimle tepmiştim
-
Hayat kolay değil
Ağlarım, ağlarım
Bunu daha bir çocukken
Anladım, anlatamadım
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Kader benle hemfikir değil
Hayatla derdim var
Ben hata veririm
Kendimle zorum var
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Dünya batıyor bana
Hangi günümü yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırına yuttum
Sersefil dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Ay ay ay, anam anam, ay ay
***
Hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum
-
Bir düş gördüm düşümde gözlerin yerlerdeydi
Ellerin ceplerinde kalbin ötelerdeydi
***
Seni bugün görmem lazım
Şöyle biraz açılmam lazım
Derdimi anlatmam gerek
İçimi dökmem lazım
***
Bize ne oldu bilmem lazım
Önce kendimi inanmam lazım
Tek başıma çıkmam gerek
Zamanla alışmam demek
Beni biraz anlaman lazım
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü biri var gördüm o zaman
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü biri var gördüm o zaman
***
Silah zoruyla mı sevdin
Kalbine zorlamı girdim
Mümkün olabilseydi
Anlatabilirdim
***
Seni bugün görmem lazım
Şöyle biraz açılmam lazım
Derdimi anlatmam gerek
İçimi dökmem lazım
***
Bize ne oldu bilmem lazım
Önce kendim inanmam lazım
Bunla başa çıkmam gerek
Zamanla alışmam demek
Beni biraz anlaman lazım
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
-
Bir yarasa kadar tersim
Gözlerine mil mi çektin?
Zaman tüneline girdim
Çıkabilmiş değilim
Issız adaya gid'cek olsam
Yanıma üç şey al'cak olsam
O da sen olurdun herhâlde
Hadi öp
Öp öp öp, barışalım
Barışarak konuşalım
Hadi öp öp, barışalım
Yine eskisi gibi olalım
Aradaki bağlara
Sıkı bir düüğüm atalım
Acıları uyuşturur
Bir tek umut bile
Allah büyük, kavuşturur
İsterse günün birinde
Bir uçak biletim var elimde
Hadi kalk götüreyim seni de
Buluşalım o parkın önünde
Hadi öp öp öp, barışalım
Barışarak konuşalım
Hadi öp, barışalım
Güne güzel başlayalım
Yarınlardan korkmadan
Bugünleri yaşayalım
Öp öp öp
Hadi öp öp öp
Hadi öp öp öp
Hadi öp öp öp
"Kolay", demek kolay
Zaman bunu hesabını sorar
Hadi öp öp öp, barışalım
Bugünleri konuşalım
Hadi öp, barışalım
Yine eskisi gibi olalım
Aradaki bağlara
Sıkı bir düğüm atalım
Hadi öp öp öp
Hadi öp öp öp
Hadi öp öp öp
Hadi öp (öp öp öp öp, öp, öp, öp)
-
Bu bir ayrılık sanılmasın
Kesin gözüyle bakılmasın
Olur böyle şeyler dedim bekledim kara listede
Sakın ona bi' şey olmasın dedim
O benim yaşama nedenim dedim
Sor anneme sor besteye sor dedim bekledim
Bildiğim bütün yollar Taksim'e çıkar
İstesin yeter ki bi' taksiye bakar
Nereye gitti bu adam?
Ne kadar sürecek bu dram?
Ben onun yalancısıyım
Kaderi çıkarın aradan
Nereye gitti bu adam?
Ne zaman dönecek o zaman?
Bu yolun yabancısım
Kaderi çıkarın aradan
Sana bir düzlük lazım dedim
Mutlu olmaya bakalım dedim
Bu senin en tabii hakkındır dedim
Dedim de dedim
Bildiğim bütün yollar Taksim'e çıkar
İstesin yeter ki bir bilete bakar
Nereye gitti bu adam?
Ne kadar sürecek bu dram?
Ben onun yalancısıyım
Kaderi çıkarın aradan
Nereye gitti bu adam?
Ne zaman dönecek o zaman?
Bu yolun yabancısım
Kaderi çıkarın aradan
Yazık oldu yazık
Her şeye yazık
Sonunda anladık hem de nasıl yazık
-
Bana seni aratmayacak
Bundan böyle ağlatmayacak
Karınca kararınca bir sevgili buldum ben
Bir sabah kapımı açmış
Karşımda seni bulmuştum
Boynuna atılmıştım nasıl mutlu olmuştum
Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim
Ankaralı sevgilim herkese selam söyle
Onları çok özledim işte böyle güzelim
Bir başıma bırakmayacak
Üç gün sonra unutmayacak
Karınca kararınca bir sevgili buldum ben
Her şeyimdin o zamanlar
Hiç bi' şeyim oldun artık
Konuştuğuma bakma sen
Yastığıma ağlarım ben
Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim
Zor günümde nerdeydin
Herkese selam söyle
Onları çok özledim işte böyle güzelim
Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim
Ankaralı sevgilim herkese selam söyle
Onları çok özledim işte böyle güzelim
***
-
Sen gitmene bak
Ben bakarım kendime, sana ne
Sen keyfine bak
Ben yanarım derdime, sana ne, sana ne
Herkes beni mutlu sanır
Bu katarın yükü ağır
Aman be, bıktım be
Bana ne, güle güle
Bu da hayat mı hayat
Seni sevende kabahat
Bizim sonumuz ne olacak?
Bu da hayat mı hayat
Seni sevende kabahat
Bizim sonumuz olmayacak
Sen evine dön
Ben toplarım kendimi, sana ne, sana ne
Sen dalgana bak
Ben yakarım kendimi, sana ne, sana ne
Herkes beni mutlu sanır
İstediğin kadar bağır
Bana ne, aman be
Bıktım be, güle güle
Bu da hayatsa hayat
Seni sevende kabahat
Ne resim ne mektup bırak
Bu da hayatsa hayat
Seni sevende kabahat
Ne resim ne mektup bırak
Güle güle
Bu da hayat mı hayat
Seni sevende kabahat
Bizim sonumuz ne olacak?
Bu da hayat mı hayat
Seni sevende kabahat
Bizim sonumuz olmayacak
-
Saat gibi kurulmuş bizbize vurulmuşuz
Kapıları sürgülemiş kedere boyanmışız
Uyumuş uyanmış bir su içmiş yatmışız
Elimi tutmuşuz rüyaya dalmışız
O döner ben dönerim O biter ben biterim
A benim ağlatan a benim gül gecelerim
Bu manzaralı odada bu bizim son gecemizdi
Uykudan önce bi damla gözyaşı
Dökmeyi unutmayınız yazdık duvarlara
Bizden sonra kalanlar okusun diye
Ayrılığın kapıda beklediğini bilerek
Kapıları çektik gözyaşı dökerek
O susar ben susarım o yanar ben yanarım
O beni ağlatan o benim ağlayanım
-
Duvarlarla konuşmalar
Kendinle kakışmalar
Ararsam yuh olsun derken
Tükürdüğünü yalamalar
Deliriyorum pollyanna
Ahhh görüyorsun ya pollyanna
Ahh böyledir dünya
Bu kadar ceza
Senide bozar beni de bozar herkesi bozar
Bu kadar acı yaza da yeter kışa yeter
Kapına yeter deliriyorum
Çok çocuksun çooooook
Git oyna çocuksun
Çok çocuksun çooooook
Git oyna çocuk
Mutluluk oyunların, sırların, yorumların
İçindeki çocugu rahat bırak
Takılsın duvarların
Ağlama çocuk pollyanna
Ahhh görüyorsun ya pollyanna
Ahh böyledir dünya
Bu kadar ceza
Senide bozar, beni de bozar, herkesi bozar
Bu kadar acı yaza da yeter kışa da yeter
Topuna yeter unutma çocuk
-
Dün Ali'yi gördüm yolda
İş arıyordu bu ayazda
Ekmek parası, ah
Konuştuk biraz, hâl hatır sorduk
O günlerden dem vurduk
Gözlerim doldu
Bir ev tutmuş
Tek göz oda
Evlenmiş bu yakınlarda, oh
Baba olmuş ilk yağmurda
Kızı filiz yavru daha
Git oğlum git uzaklara
Oyalanma buralarda
Düşündükçe anlarsın
Gurbet odalarında
Güneş var mı güneş oralarda?
Annem nasıl bu havalarda?
Hasta mı yoksa?
Kâğıdım kalemim beni bekliyor mu?
Mektuplarım geliyor mu?
Dostlardan hâlâ
Söz söylemek yürek ister
Kalem tutmak zordur bur'da, of
Ben unutsam tarih unutmaz
Dünya gelir peşim sıra
Git oğlum uzaklara
Bırakmazlar hayatta
Düşünür de diyemezsin
Buralarda, of
**