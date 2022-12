Nazan Öncel

Ne güzeller sevdim ben, gözümün içine baktılar Biraz yüz verdimmi de deplasmana çıktılar Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım? O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel adam olsun Çirkin olsun, benim olsun Kafama göre adam olsun O-of, benim olsun *** İnanma böyle şeylere, git evine bak keyfine Dedim ama bi'de ne göreyim, kayalara gelmişim Sen yaşıycan da ben ölcem mi, de git lan Sen yaşıycan da ben ölcem mi, hadi ordan *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Aşkım tavan yapmıştı, havalarda kalmıştı O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel insan olsun O-of, benim olsun *** Ne kadermiş gülmeyen Ne çileymiş bitmeyen Üzüle üzüle, düşüne düşüne Dert sahibi oldum ben *** Üzüle üzüle, düşüne düşüne Dert sahibi oldum ben *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel adam olsun Çirkin olsun, benim olsun Kafama göre adam olsun Of, of, of benim olsun

İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak