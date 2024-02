Nazan Öncel

Çocukluğum uzaklarda Bana sanki gelsen diyor Benim şehrim çocuk kalbim Yüküm ağır çeksem diyor Gençliğim de orda saklı Ah ne var ki inanmıyor Bir kuş olsam uçsam derdim Biraz kahrını çeksem derdim O şehirde bir vurulsam Ölsem derdim Yok be kalbim böyle ölme İtiraf et söyle sen de Her şey eski dönmek yok Ah ne çare O diyarlar o tepeler Bu yalnızlık bitmez diyor Fenerimi yaksan da olur Ben ölüyüm çocuk diyor Gençliğim de orda saklı Ah ne var ki inanmıyor Bir kuş olsam uçsam derdim Biraz kahrını çeksem derdim O şehirde bir vurulsam Ölsem derdim Yok be kalbim böyle ölme İtiraf et söyle sen de Her şey eski dönmek yok Ah ne çare