Nazan Öncel

Damarımda Kanımsın Sen uzaklarda değil Damarımda kanımsın Ben sensiz yasayamam Hayatımsın, canımsın Ben sensiz yaşayamam Hayatımsın, canımsın *** İste kölen olayım İstersen öldür beni Başkasını seversen İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni *** İste kölen olayım İstersen öldür beni Başkasını seversen İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni *** Bilmeden kırdım seni Bilerek asla olmaz Ne olur affet beni Hatasız insan olmaz Ne olur affet beni Hatasız insan olmaz *** İste kölen olayım İstersen öldür beni Başkasını seversen İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni *** İste kölen olayım İstersen öldür beni Başkasını seversen İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni *** İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni İnan yaşatmam seni Bil ki yaşatmam seni İnan yaşatmam seni

Aşk Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbim senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri *** Ayrılma hiç kalbimizden Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden