Aldanırım Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Aldanırım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Aldanırım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldanırım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen uzaklarda değil
Damarımda kanımsın
Ben sensiz yasayamam
Hayatımsın, canımsın
Ben sensiz yaşayamam
Hayatımsın, canımsın
***
İste kölen olayım
İstersen öldür beni
Başkasını seversen
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
***
İste kölen olayım
İstersen öldür beni
Başkasını seversen
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
***
Bilmeden kırdım seni
Bilerek asla olmaz
Ne olur affet beni
Hatasız insan olmaz
Ne olur affet beni
Hatasız insan olmaz
***
İste kölen olayım
İstersen öldür beni
Başkasını seversen
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
***
İste kölen olayım
İstersen öldür beni
Başkasını seversen
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
***
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
İnan yaşatmam seni
Bil ki yaşatmam seni
İnan yaşatmam seni
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Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbim senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
***
Ayrılma hiç kalbimizden
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
-
Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin
Yalansam dilime zehir ekleyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Aşka yalan kattıysam affetmeyin
Dar günlerde kaçtıysam yol vermeyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Uğraşamam kimseyle, herkes kendine paşa
Uğraşamam inan ki, derdim yeter bu başa
Hiç sıkılmaz utanmaz kirli yüzler etrafta
Tanrı'm masum tut beni bu karanlık bataklıkta
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan, of
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Kalp çalan hırsızlardan
Kalp çalan hırsızlardan
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