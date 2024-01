Nazan Öncel

Söylenmese de olurdu Ama şimdi söylemek Söylemek istiyorum Belki kalbin kırılır Gözyaşına boğulursun Gözyaşını sakla Ben ölürsem ağla Bunu senle hiç Hiç konuşmadık biz Tek tanığım sen Tek çarem sendin Beni anlamak istemez miydin Bu acıyı ben tam yüz sene taşıdım İçimdeki bu acıyla hamal gibi yaşadım Şimdi bana sarıl Sadece sarıl Ve lütfen artık beni dinle Lanet olası bir gündü Kapı açıldı ve o geldi Yüzünde pis bir ifade vardı Koynunda yılan beslediğin o yatakta Kardeşime süt veriyordum o anda Doğru odaya daldı Ve buyurgan bir sesle Beni yanına çağırdı Kolumdan çekip Kucağına aldı "Otur" dedi kısaca Evet bu öyle sıradan bir gün değildi Gözyaşlarını sakla Ben ölürsem ağla Sonra "bu yana bakma başını çevir" derken Elleri bacaklarımda Geziniyordu anne "Babacığım yapma" dedim Bir hayvan gibi soluyordu İki bacağının arasında Beni mengeneye almıştı Sonra nasıl olduysa Kurtulmayı başardım Bir odaya kaçtım Ve o anda sadece haykırıyordum "Defol defol git burdan" O kapıyı yumrukluyor Ben ağlıyorum kardeşim ağlıyordu Her şey bir kabustu Her şey bir kabus Kalbim kırık öleceğim Bilmem ne halt edeceğim Benim kalbim yaralı Bu cehennem azabı Senin kızın hayatla İşte böyle tanıştı "Baba ne demek anne" Bu kelime bana inan çok yabancı Çok üzgünüm çok Çok ne kadar az bir laf Hiçbirşeyi anlatmaya yetmiyor Gözyaşlarını sakla Ben ölürsem ağla Artık için rahat olsun Sen bir meleksin anne Yediğimiz her lokmayı Kuruş kuruş ödedik Nasıl ödenirmiş öğrendik Demirden leblebi Ne yenir nu yutulur Bazı şeyler belki Belki unutulur Unutmak var ya Demirden leblebi Demirden leblebi Demirden Kalbim kırık öleceğim Bilmem ne halt edeceğim Elimden alınan hayatım Çalınan masumiyetim Sıkılıyorsa biri kalkıp bir şey söylesin Dokuz yaşında bir çocuk Hayatı böyle tanıdı Annesinin sütü Babasının çükü Bu çocuk senin kızındı anne ***

Kunduram su aldı da yürüyemiyorum Diyorlar yar senden vazgeçmiş inanmıyorum İçime korku düştü derdimi dökemiyorum Kunduranı yama dertlerini yama Ne şan şöhret isterim he servette aklım kalır Sen gidersen can gider gerisi burda kalır Parası da pulu da yerin dibine batsın Sen bana ben sana hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm Uzanmış yatıyorun Bal dudaktan öptüm sandukamda potur var göynek var giyemiyorum Menzilim uzaktır yanına varamıyorum Dertlerin birini saysam binini sayamıyorum Bir sevda türküsü tutturdum da gidiyorum Düşümde seni gördüm Ayazda yatıyordun Koştum üstünü örttüm Zembilimde katık var ekmek var yiyemiyorum Lokmalar dizilmiş boğazıma yutamıyorum Yıldızları görsem denizi göremiyorum Bir özgürlük çayına hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm İçin için ağlıyordun Al yanaktan öptüm

Aşıklar parkına gittim Seni aradı gözlerim Yağmurlarda yürüdüm Islandı yine gözlerim *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine *** Gene akşamlar oldu Gene boynum büküldü *** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de *** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) *** Adını yazdım masaya Çiçeklerle konuştum Çay içtim ikimiz için Yokluğunla boğuştum *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine ** Çok kırıldım sevgilim Ben olsaydım gitmezdim ** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de ** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) ***