Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenmiş ve 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olmuştur. İlk 45'liğini 22 yaşındayken 1978 yılında yayınlamıştır. "Sana kul köle olmuştum” ve "Kader bu çekeceksin" adlı iki şarkıdan oluşmaktaydı. Öncel, 1980'de Hırçın Kız ve 1981'de Neden adlı 2 özgün bestesiyle Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katılmış ve ilk 15'e girme başarısını göstermiştir. 1982 yılında kendi şarkılarının yanında bilinen arabesk ve alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzunçaları Yağmur Duası'nı Tempo Plak'tan yayınlamıştır. 1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı 1989 yılına kadar yeni bir albüm için repertuvarının tamamını kendi bestelerinden oluşan tam on şarkı yazarak o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la Melih Kibar'ın stüdyosunda iki yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı piyasaya sürmüştür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Nazan Öncel tarafından yapılmış ve albüm Nazan Öncel'e ilk büyük başarısını getirmiştir. Albümden çıkan Aynı Nakarat ve Gitme Kal Bu Şehirde, Aşık Değilim Olabilirim, Nokta Nokta ve Ağla Erkeğim, Bir Hadise Var gibi şarkıları dinleyici tarafından çok sevilmiştir. 1994 yılında "Ben Böyle Aşk Görmedim" albümüyle büyük bir başarı yakalayan Öncel, bu albümüyle Türk müziğine, "Aşk Beklemez", "Nazınla Dünya", "Geceler Kara Tren" ve "Dillere Düşeceğiz" gibi hitler kazandırmıştır. Ben Böyle Aşk Görmedim albümü, önceki albüme göre daha karamsar ve daha fazla aşkla ilgili şarkılar barındıran, aynı zamanda toplumsal mesajlar veren bir albüm olmuştur. 1995 Temmuz ayında çıkardığı Göç bir gitar albümü olmakla beraber romantik şarkıları ile gönüllerde taht kurmuştur. "Gidelim Buralardan" gibi çok önemli bir hit yayınlamış ve müzik eleştirmenleri tarafından son elli yılın en iyi albümü olarak kabul edilmiştir. 20 Haziran 1996 tarihinde yayınladığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirmiş ve bu albümden çıkan "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar", "A Bu Hayat" ve "Bırak Seveyim Rahat Edeyim" gibi şarkılar Öncel’i zirveye taşımıştır. Bu tarzını 10 Mart 1999 tarihinde yayınlanan Demir Leblebi albümünde sürdürmüştür. "Aşıklar Parkı" ve "Bu Havada Gidilmez" isimli şarkıları albümün en sevilenleri arasına girmiştir. 24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. "Hay Hay", "Nereye Böyle?", "Ukala Dümbeleği", "Hokka", "Gül Pansiyon" ve "Otomobil" gibi şarkılarıyla sevenlerinin kalbini bir kere daha kazanmış, Hay Hay şarkısı Türkiye'de popüler anlamda Tarkan'la yaptıkları ilk düet şarkıydı, büyük sükse yapınca iki dev sanatçı o sene düet modasını büyük adımlarla başlatmış olmuştur. Öncel, 30 Haziran 2006 tarihinde 7'n Bitirdin'i yayınlamış, "Aşkım Baksana Bana" ile dijital ortamda en çok satılan ilk şarkı olmayı başarmıştır. Nazan Öncel, Hatırına Sustum albümünü 22 Aralık 2008 tarihinde yayınlamıştır. Bu albümde Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" için "Canım Benim, Nasılsın?"ı yazmıştır. Bir edebiyat uyarlaması olan bu şarkıyla Türkiye'de bir ilke daha imza atmıştır. Sanatçı 27 Nisan 2010'da ilk single'ı olan "Tuttum Bırakmam"ı çıkarmıştır. 2011'de Nazan Öncel on şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü yayınlamıştır. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek, son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer vermişlerdir. 2014 Nisan ayında Tarkan'la düet yaptığı on yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü yayınlamıştır.