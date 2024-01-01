İste Şarkı Sözleri
Nazan Öncel İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Acılar acıları kovaladı
Bir yanım ötekini oyaladı
Benim dertlerle kan bağım mı var?
Hayat beni güzel ağırlamadı
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Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet
Evlere kapanıp ağladım farz et
Beni çok aldattın, duymadım zannet ya
Bir de ihanet, neyse böyle devam et
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
**
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi′ dak'ka sus artık
**
Kapılar yüzüme kapanmadan
Dönmeli ruhum kararmadan
Bu kış yine çok ağladım
Sana sarılıp uyumadan
**
Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet
Evlere kapanıp ağladım farz et
Beni çok aldattın, duymadım zannet ya
Bir de ihanet, neyse böyle devam et
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
**
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi′ dak'ka sus artık
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
Şarap da içerim bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
***
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi' dak′ka sus artık
***
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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