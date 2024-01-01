Nazan Öncel

Acılar acıları kovaladı Bir yanım ötekini oyaladı Benim dertlerle kan bağım mı var? Hayat beni güzel ağırlamadı ** Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet Evlere kapanıp ağladım farz et Beni çok aldattın, duymadım zannet ya Bir de ihanet, neyse böyle devam et ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım ** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi′ dak'ka sus artık ** Kapılar yüzüme kapanmadan Dönmeli ruhum kararmadan Bu kış yine çok ağladım Sana sarılıp uyumadan ** Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet Evlere kapanıp ağladım farz et Beni çok aldattın, duymadım zannet ya Bir de ihanet, neyse böyle devam et ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım ** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi′ dak'ka sus artık ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım Şarap da içerim bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım *** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi' dak′ka sus artık ***