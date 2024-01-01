Nazan Öncel

-
Olmadı, kalbim bunu saymadı
Postadan tek bir mektup çıkmadı
Gözlerim bir gün uyku tutmadı
Olmadı, olmadı, olmadı
Annesi doğru bulmadı
Olmadı, olmadı, olmadı
Telefonu bile açmadı
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Olmadı, ele güne karşı olmadı
Verdiği adreslerde çıkmadı
Uymadı, hesap kitap tutmadı
Olmadı, olmadı, olmadı
Mum gibi söndü, yanmadı
Olmadı, olmadı, olmadı
Gürültüye gitti, olmadı
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
Eveleme, geveleme, develeme bitti
Kitabına uymadı, uymadı gitti
Jetonu mu yoktu aramadı geçti
Velhasıl bitti
-
Aşk beklemez
Ertelenmez
Dar vakitlerde
Ölür büyümez
***
Alışmak yok
Karışmak yok
Kavga edersek
Darılmak yok
***
Kendini al gel
Gömleğini kazaklarını
Kitaplarını al gel
Gel bu defa gel evime
Gel aşka gel
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
Aşk beklemez
Ertelenmez
Dar vakitlerde
Ölür büyümez
***
Alışmak yok
Karışmak yok
Kavga edersek
Darılmak yok
***
Kendini al gel
Gömleğini kazaklarını
Kitaplarını al gel
Gel bu defa gel evime
Gel aşka gel
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Misafir ol gel bana
Börekler açarım sana
Param pulum yok ama
Kalbim vuruktur sana
***
Aşk beklemez
-
Havada aşk havası var
Kanadı kırık kuş yarası var
Bana küsmüş gidiyor gibi
Benden uzak bir edası var
Acep nedendir
***
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
Korkma aşktan ölmez insan
Korkma ölmez aşktan insan
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Eyvah eyvah eyvah eyvah
Aman gecenin leylindeyim
Bir ezan sesi böler uykumu
Sinende eller yatar
Ben asıl bunun derdindeyim
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
***
Ben böyle aşk görmedim
Ben sebepsiz sevmedim
Uyma ellerin tuzaklarına
Atma beni uzaklarına
-
Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek
Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek
Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak
Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak
***
Seni, seni en çok seni
Bir tek seni severim hani
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek
Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek
Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek
Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek?
***
Seni, seni en çok seni
Bir tek seni severim hani
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
***
Kör olayım yâr
Sürünürüm yâr
Her daim yâr
Billahi
-
Günlerdir kapımı, kimseler çalmıyor
Göğsümden içeri, yokluğun sızıyor
Bir demlik çayım var
Tütünüm de geçiyor
Bir demlik çayım var
Tütünüm de geçiyor
***
Duvarlara yazdığım, her cümle ağlıyor
Evlerin ışıkları, tek tek sönüyor
Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor
Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Kollarım seni ister
Geceler yine seni
Ne baharın tadı var, ne de yazın sevgili
Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor
Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor
***
Hiç mi aslı yok bunun?
Bu asılsız yüzlerin
Dudağımdan geçtin
Gözlerin yakmıyor
Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor
Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Yüklüyor bana seni, geceler
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor
***
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
Geceler kara tren, geceler
-
Küçük bir hanfendiyle
İzmirli'nin yerinde
Şarkılar söylüyor muşsun
Beyim ne buyurursun
Gramafonda bir avrat sesi
Menekşelenmış sular
Doldur iç bade sev güzel
Demleniyor muşsun
Adam sen de yeter
Hep sen konuştun yeter
At martini debreli yeter
Nazar değdi yeter
Eller ayırdı yeter
Git yavaştan, git yeter
Nazar değdi yeter
Eller ayırdı yeter
Git yavaştan, git yeter
Cebinde beş para yok
Gözün kasın oynuyor
Konuştukça batıyorsun
Yalan bitti olmuyor
En sevgili son sevgili
Bu kadar saadet yeter
Hikayemiz çok, çok eski
Ağla, ağla bitmiyor
Adam sen de yeter
Hep sen konuştun yeter
At martini debreli yeter
Nazar değdi yeter
Eller ayırdı yeter
Git yavaştan, git yeter
Adam sen de yeter
Hep sen konuştun yeter
At martini debreli yeter
Nazar değdi yeter
Eller ayırdı yeter
Git yavaştan, git yeter
Adam sen de yeter
***
-
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
***
Oku oku adam ol büyük ol gemileri kurtar kaptan ol
Oku oku adam ol sorun ol ona buna yama ol zengin ol
Oku oku adam ol kendin ol sonunda lütfen deli ol
Oku oku adam ol vezir ol şah ol mat ol rezil ol
Sürün
***
Çekerim dünya dünya dünya
Giderim dünya dünya dünya
Çekerim dünya dünya dünya
Giderim dünya dünya dünya
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
***
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
***
Oku oku adam ol dekor ol cicibici gelin ol paspas ol
Oku oku adam ol reklam ol milletin ağzına sakız ol
Oku oku adam ol usta ol biten bi günde niyazi ol
Oku oku adam ol şair ol oku oku melek ol cennete git
Âmin
***
Çekerim dünya dünya dünya
Giderim dünya dünya dünya
Çekerim dünya dünya dünya
Giderim dünya dünya dünya
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
***
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
Dap back düberek düberek düberek
Dap back düberek düberek dek
***
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
Nazınla dünya sazınla dünya
Sildin süpürdün ne varsa rüya
Alınma dünya salınma dünya
Elimde olsa gelmezdim dünya
-
Bir sevdiğim sen vardın,
Kaç bahar geçti görmeyeli.
Bir yıkıntı ben kaldım,
Saçlarını tel tel öpmeyeli.
Yollara küstüm, yıllara küstüm
Gözlerine gözüm değmeyeli.
Hasrete düştüm, güzlere döndüm
Gül tenine yüzüm sürmeyeli.
Bu kaçıncı bahar?
Bilmediğin kadar,
İçimde bir sen var.
Gün mü soldu, sen mi soldun?
Kar mı düştü yarim yollarına?
Kar düşünce bağrım üşür,
Ayrılıklar büyür kollarımda.
-
Böyle hep bir an mıdır ömrün ilkbaharları?
Çiçekleri burnunda delikanlı yılları
Çiçekleri burnunda delikanlı yılları
Sormadınız bize, bu acele niye?
Bekleyiniz biraz ne olur yıllar
Avare yıllar, hercai yıllar
Beyhude gitti meçhule yıllar
Avare yıllar, hercai yıllar
Beyhude gitti meçhule yıllar
Nasıl geçti habersiz avare yıllar?
Her gün biraz daha eskir ellerim yüzüm gibi
Güllerim gonca değil, yıllar sizin gibi
Güllerim gonca değil, yıllar sizin gibi
Sormadınız bize, bu acele niye?
Bekleyiniz biraz ne olur yıllar
Avare yıllar, hercai yıllar
Beyhude gitti meçhule yıllar
Avare yıllar, hercai yıllar
Beyhude gitti meçhule yıllar
Nasıl geçti habersiz avare yıllar?
***
-
Gönlümün tellerine mızrap dayanmaz
Dudaktan öpmezsen aşkım bilinmez
Şimdi gelmezsen ateşim sönmez
Mecbur değilsin ama kalbim bilmez
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Suları akar, yatağına dönmez
Gönlüm delidir, söze dize gelmez
Bir kuş senden haber getirmez
Âşıka Bağdat sorma, sorulmaz
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir ben bilirim, bir Allah
Bunu bir