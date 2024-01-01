Nazan Öncel

-
Olaylar olaylar dev yalanlar
Sağ olsun benimle gülüp ağlayanlar
Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor
Gelsin gitsin yansın artık
**
O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı
O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor
O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı
O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı
***
Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla
Takma durma gitsin salla kafacığını yorma
Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla
Mizah anlayışına bayılıyorum
Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum
**
Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda
Düşmez kalkmaz bir Allah
Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla
**
-
Çıkıp giderken çekip giderken dur
Aramızdan akıp giden ince sudur
Çıkıp giderken çekip giderken dur
Aramızdan akıp giden ince
***
Ve bakmadan omuzlarına
Sarılmadan ellerine
Nedensiz bir anda
***
Bir şey var aramızda
Hem siyah hem beyaz
Bir şey var aramızda
Tüm dünya yanımızda
-
70 kilo derdim var anne bana simit al
Neden burda değilsin
Rahat bir yerde misin
70 kilo derdim var baba bana kavun al
Kavunu da hiç sevmem
Sen bunu bilir misin
***
Dinlemiyor insanlar
Bence anlatamadım
Derinimde yaram var
Bence saklayamadım
Üleşiyor şeytanlar nehirleri içimde
Hoşt köpekler deyip de
Kafayı dağıtamadım
***
Ah güvercinim
Beyaz eşim
Tek dişim
Sevemiyormuş meğer katı kalbim
Doya doya
Ah seviştiğim
Sevildiğim
Yenildiğim
Değemiyormuş meğer taş ellerim
Doya doya
-
Sana benziyor sevdiğim herkes
Başıma gelmedi böylesi bir kez
Zannettiklerim oldu, inandıklarım
Anlattıklarım vardı ve de anladıklarım
Aradım, ararken bir anda bulduklarım oldu
Ama sen, hiç yoktun
***
O güzel yüzü görmek için
Uyanıp gece yarısı
Susuz kalmış dudakları
Aralanır hemen arası
Ve bana gülümser
Ya da bir şey der
Yaşıyorsak eğer, yaşıyorsak eğer
Böyle yaşamak her şeye bedel
***
Senden başkası kimmiş, neymiş?
Bilmiyorum
Birileri zile basmış
Yok, ben duymuyorum
Fırtına çıkmış göğsünde
Dinliyorum seni sevgilim
***
Büyük aşklar hep bitermiş
Tamam, korkmuyorum
Atlarıyla geldi ordu ben gitmiyorum
Soruları sorunlara çarptım
Sana bölmüyorum beni sevgilim
Sevgilim, sevgilim
-
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur
Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur
***
Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur
Gözlerine bakınca dünyalar benim olur
***
Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
***
Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar
Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar
***
Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanla
***
Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
-
Mitoz mayoz bölünelim
Onlar azalırken biz üreyelim
Mitoz mayoz çoğalalım
Bir şehrin içinde uzak kalalım
***
Başka kutuplara dönüşelim
Birbirimize farklı olup birleşelim
Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var
Dokunmaya
***
Neden diye soruşalım
Biz doymayalım
Doymayalım
Doymayalım
O-o-h ah ah
Doymayalım
***
Mitoz mayoz bölünelim
Onlar üzülürken biz gülüşelim
Mitoz mayoz çoğalalım
Bi' kozanın içine kıvrılalım
***
Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var
Buz gibi başka tenlere
Biz doymayalım
Doymayalım
Doymayalım
O-o-h ah ah
Doymayalım
***
Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var
Dokunmaya buz gibi tenlere
Biz doymayalım
Doymayalım
Doymayalım, doymayalım
-
Bana öyle sarma böyle sar
Sonrada yak canımı yakmak yerine
Yapayalnız gecelerde yürüyor kızlar
Tıkırdıyor İstiklal’de
Pencerelerde eski erkekler
Gözlerinde bedelli askerler
Sabun kokar avuçları
Yeni alınmış kaşları
Burnum akar, biri çeker
Bu sıra böyle uzar gider
Saldırır sesim büyür ellerim
Seni görmedim seni görmedim
Aldatmadım, aldanmadım
Umutsuzdu inanmadım
Kırkı çıktı çanta topladım
lslak saçım, üşür başım
Kirli konuş benimle
O ye bebek
Yana yana bitmek gerek
-
Yatak boş
Oda boş
Ev boş
Duvarlara vuran ışık
Yüzümde karanlık
Yine mi sen,
Bayram günü gibi gelen?
Kaçamadım,
Külleri hala sıcak
Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak
Oluyor
Her sokak
Hiçbir şey istemedim,
Ne yatak ne oda
Ne de ev
Sen de birak her şeyi
Sadece beni sev
***
Dizlerinde dizlerim
Boynunda ellerim
Boğulur gibi yeniden
Her gece her gece
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
***
Azalırken azalırken
Kapılar ardında
Kaçtığım zamanlar
Boşvermiştim aslında
Yıkılırken kumdan kalelerim
Birer birer karşında
Zırhı paslanmış bir kahramn gibiyim
***
Hiçbir şey istemedim,
Ne yatak ne oda
Ne de ev
Sen de bırak her şeyi
Sadece beni sev
***
Dizlerinde dizlerim
Boynunda ellerim
Boğulur gibi yeniden
Her gece her gece
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
-
Yatak boş
Oda boş
Ev boş
Duvarlara vuran ışık
Yüzümde karanlık
Yine mi sen,
Bayram günü gibi gelen?
Kaçamadım,
Külleri hala sıcak
Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak
Oluyor
Her sokak
Hiçbir şey istemedim,
Ne yatak ne oda
Ne de ev
Sen de birak her şeyi
Sadece beni sev
***
Dizlerinde dizlerim
Boynunda ellerim
Boğulur gibi yeniden
Her gece her gece
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
***
Azalırken azalırken
Kapılar ardında
Kaçtığım zamanlar
Boşvermiştim aslında
Yıkılırken kumdan kalelerim
Birer birer karşında
Zırhı paslanmış bir kahramn gibiyim
***
Hiçbir şey istemedim,
Ne yatak ne oda
Ne de ev
Sen de bırak her şeyi
Sadece beni sev
***
Dizlerinde dizlerim
Boynunda ellerim
Boğulur gibi yeniden
Her gece her gece
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
Doğalım mı sevgilim
-
Sana ne oldu
Köpekler mi kovaladı gece gece
Adamlar mı takip etti adım adım
Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım
Sana ne oldu
Sana ne oldu
İçine atma habire
Anlat biraz
Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals
Sana ne oldu
Sana ne oldu
Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım
Elimi tutmadın
Kayıp gider yıldızların gözlerinden
İçine atma habire
Anlat biraz
Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals
Sana ne oldu
Sana ne oldu
-
Her yerde saç var, yerlerde saçlar
Kimin bu saçlar
Bilemiyorum
Uyandığımda, yabancılarla
Ee kendi evimden de gidemiyorum
***
Sandım sen varsın
Yok öyle değil
Özür dilerim diyemiyorum
***
Ben olsam almam beni
Adamdan saymam beni
Uzun uzun soymam beni
Deli miyim
***
Ben olsam bakmam bana
Bi' çorba bile yapmam bana
Tüm bunları sen öğrettin bana
Sevgilim
-
Her yerde saç var, yerlerde saçlar
Kimin bu saçlar
Bilemiyorum
Uyandığımda, yabancılarla
Ee kendi evimden de gidemiyorum
***
Sandım sen varsın
Yok öyle değil
Özür dilerim diyemiyorum
***
Ben olsam almam beni
Adamdan saymam beni
Uzun uzun soymam beni
Deli miyim
***
Ben olsam bakmam bana
Bi' çorba bile yapmam bana
Tüm bunları sen öğrettin bana
Sevgilim
-
Yaşamak güzel bildiğin gibi
Hiçbir şey değişmedi gittiğinden beri
Halılar yerde
Lambalar eski
Aynalar bomboş
Ayaklar yalnız
***
Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı
Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz
Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı
Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz artık
***
Ayrılık sarar beni artık
Ayrılık, ayrılık, ayrılık dinler
Günün nasıl geçti
Yemekte ne vardı
Boş ver bunları öpüşelim
***
Kalır geride sevdiğim küçük şeyler sana dair
Sesin uçup giderken pencerelerden
Arkadaşlar sorar
Bu sorular yorar kalbi
***
İyi gelir taşikardi
Anlarsın bittiğini
Arkadaşlar sorar
Bu sorular yorar kalbi
İyi gelir taşikardi
Anlarsın bittiğini
***
Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı
Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz artık
-
Geceden düştüm yola
Vardım bir garip hana
Ne ana var ne de baba
***
Sırtımda bir hançer
Elimde bir yara
Kalbim kana kana düştüm
***
Yola bak dedi yola
Benzemez o iki kola
Kavuşsa da kavuşmasa da
Akar ince ince
Akar ince ince
***
Ağacına taşın ve derin suların
Aldığı gibi olabilirsin dedi
Sinendeki hasreti atabilirsin dedi
***
Yastıklara yor
Yorganlara sor
Nasıl da yandı bu tenim garba
Özledim özlüyor
Özledim özlüyor
-
Aç değil açık değilim
Kaçığım çorap gibi kış gününde
Ufaldım ezildim
Öldüm de dirildim ah önünde
***
Neden istiyorsun uzaklara gitmemi
Neden götürmedin bir çay bahçesine
Ne bir sinema ne de Burgaz Ada oldu ömrümde
***
İçi su dolu odalarda boğulduk cümlelerde
Ayrılmak için aradığım cümle nerde?
Kutularda, bavullarda ve kolilerde
Ayrılmak için aradığım cümle hangi çekmecede?
-
Düşer Yüzün
Yüzünde bir Hüzün kalır
Tebessümün bana küser
Hikayenin içinde kırk Tilki döner
Değmez sana Kuyrukları
Bana değer
***
Gençlik biter
Alışkanlıklar Düşmana keser
Evler, Otobüsler, Bankalar ve Ofisler
En bildiğin Yolda Yaprak döker Bahar
Ve sen kaybolursun doksan dokuz kere
***
Bugün sensiz, bu Gün sensiz geçmez
Bu yeşiller, maviler on Para etmez
Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez
Bugün sensiz Ömür sensiz geçmez
***
Bugün sensiz, bu Gün sensiz geçmez
Bu yeşiller, maviler on Para etmez
Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez
Bugün sensiz Ömür sensiz geçmez
***
Gençlik biter
Alışkanlıklar Düşmana keser
Evler, Otobüsler, Bankalar ve Ofisler
En bildiğin Yolda Yaprak döker Bahar
Ve sen kaybolursun doksan dokuz kere
***
Bugün sensiz, bu Gün sensiz geçmez
Bu yeşiller, maviler on Para etmez
Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez
Bugün sensiz Ömür sensiz geçmez
***
Bugün sensiz, bu Gün sensiz geçmez
Bu yeşiller, maviler on Para etmez
Ne yapsam yetmez, yetmez, yetmez
Bugün sensiz Ömür sensiz geçmez