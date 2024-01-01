Nazan Öncel

Gazla Olaylar olaylar dev yalanlar Sağolsun benimle gülüp ağlayanlar Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor Gelsin gitsin yansın artık ** O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı ** Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla Takma durma gitsin salla kafacığını yorma Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla ** Mizah anlayışına bayılıyorum Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum ** Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda Düşmez kalkmaz bir Allah Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla **

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda