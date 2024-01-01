Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Olaylar olaylar dev yalanlar
Sağolsun benimle gülüp ağlayanlar
Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor
Gelsin gitsin yansın artık
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O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı
O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor
O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı
O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı
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Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla
Takma durma gitsin salla kafacığını yorma
Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla
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Mizah anlayışına bayılıyorum
Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum
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Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda
Düşmez kalkmaz bir Allah
Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla
**
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
***
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
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