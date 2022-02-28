Nazan Öncel

Geceler Kara Tren Günlerdir kapımı, kimseler çalmıyor Göğsümden içeri, yokluğun sızıyor Bir demlik çayım var Tütünüm de geçiyor Bir demlik çayım var Tütünüm de geçiyor *** Duvarlara yazdığım, her cümle ağlıyor Evlerin ışıkları, tek tek sönüyor Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Kollarım seni ister Geceler yine seni Ne baharın tadı var, ne de yazın sevgili Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor *** Hiç mi aslı yok bunun? Bu asılsız yüzlerin Dudağımdan geçtin Gözlerin yakmıyor Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler

Aşk Beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez

Ben Böyle Aşk Görmedim Havada aşk havası var Kanadı kırık kuş yarası var Bana küsmüş gidiyor gibi Benden uzak bir edası var Acep nedendir *** Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Aman gecenin leylindeyim Bir ezan sesi böler uykumu Sinende eller yatar Ben asıl bunun derdindeyim *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına