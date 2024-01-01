Nazan Öncel

Gezgin Kalbimi gezdirdim bu akşam Çocukluğumla buluşturdum Bir ömür tutuşturdum eline Beraber koşuşturdum Elim boş döndü hayattan Yolun ta en başından Her güne bir gözyaşı Her geceye bir acı Sen yoksan şarkılar var Güllerin içinden var Yalnızlar rıhtımı var Kaybolan yıllar var Yıldızların altında o mahur beste çalar Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim Meğer susuz yaz gibi Kurak ve çorak bugün Başa bela gecelerde Yalnız da sayılmam büsbütün Sen yoksan şarkılar var Güllerin içinden var Yalnızlar rıhtımı var Kaybolan yıllar var Yıldızların altında o mahur beste çalar Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda