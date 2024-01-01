Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Kalbimi gezdirdim bu akşam
Çocukluğumla buluşturdum
Bir ömür tutuşturdum eline
Beraber koşuşturdum
Elim boş döndü hayattan
Yolun ta en başından
Her güne bir gözyaşı
Her geceye bir acı
Sen yoksan şarkılar var
Güllerin içinden var
Yalnızlar rıhtımı var
Kaybolan yıllar var
Yıldızların altında o mahur beste çalar
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim
Meğer susuz yaz gibi
Kurak ve çorak bugün
Başa bela gecelerde
Yalnız da sayılmam büsbütün
Sen yoksan şarkılar var
Güllerin içinden var
Yalnızlar rıhtımı var
Kaybolan yıllar var
Yıldızların altında o mahur beste çalar
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
***
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
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