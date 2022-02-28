Bir Hadise Var Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Bir Hadise Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Bir Hadise Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Hadise Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel
Bir Hadise Var
-
Güz yaprakları düştü
Gazeller oldu
Bulut indi yeryüzüne
Sevdalı oldu
***
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
***
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
***
Geceler kör dilsiz sanki
Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
***
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
***
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
***
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
***
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
-
Kimi yükseklerden uçuyor
Kimi kimi yükseklerden
Kimi gerçeklerden kaçıyor
Kimi kimi gerçeklerden
Kimine bir haller oluyor
Kimi hep bir şeylere takıyor
Kim kimi densiz kimi denli
***
Açıyor gülleri birinin
Açıyor gülleri
Çalıyor zilleri birinin
Çalıyor zilleri
Etekleri
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Kiminin öfkesi yangın
Kiminin tövbesi
Kiminin gözleri baygın
Kiminin sözleri
***
Kimi hep muzır işlere bayılır
Kimi her gün bunalım takılır
Kimi kimi telsiz kimi telli
***
Açıyor gülleri birinin
Açıyor gülleri
Çalıyor zilleri birinin
Çalıyor zilleri
Etekleri
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tantana var iş yok
Gürültü var ses yok
Sureti var aşk yok
Görüntü var renk yok
***
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tan tantana var iş yok
Gürültü var ses yok
Sureti var aşk yok
Görüntü var renk yok
***
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tantana var iş yok
-
-
-
-
-
-
-
-
-