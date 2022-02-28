Nazan Öncel

Güz yaprakları düştü Gazeller oldu Bulut indi yeryüzüne Sevdalı oldu *** Bir avuntu biraz keder Böyle bize neler oldu? Bu ayrılık bir de hasret Çekilmez oldu *** Ay karanlık hep karanlık Yüzün bize döner oldu Bir ihtimal daha vardı Felaket oldu *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme, gitme yazık olur bize *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme, gitme yazık olur bize *** Geceler kör dilsiz sanki Konuşmaz oldu Hüzünler koyduk üst üste Ayrılık oldu *** Bir avuntu biraz keder Böyle bize neler oldu? Bu ayrılık bir de hasret Çekilmez oldu *** Ay karanlık hep karanlık Yüzün bize döner oldu Bir ihtimal daha vardı Felaket oldu *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize *** Gitme gitme gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize *** Gitme gitme gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize