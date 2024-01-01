Nazan Öncel

-
Kalp caysa da vur kıyılarıma
Yağmur ol yağ bana
Gül solsa da dur kapılarıma
Müjdeler ver bana
Göğsünde avutsaydın
Uzanıp da öpseydin
Beni sevseydin sevseydin
Söylemesen de anlardım
Gel kıyılarıma kapılarıma
Gel bana
Gel kıyılarıma kapılarıma
Gel bana
Gel odalarıma gir uykularıma
Tutulaydım ay yerine
Aşk her yerde göç her mevsim
Uzanamadım ellerine
Biraz çocuk kalsaydım
Elinden su içseydim
Beni sevseydin sevseydin
Konuşmasan da anlardım
Gel odalarıma uykularıma
Gel bana
Gel odalarıma uykularıma
Gel bana
-
Söyleyin yarime
Baharları beklesin
Söğüdün dalları
Bugün eğilmesin
Beni geçirmeye
Kardeşim gelmesin
Annesinin bir tanesini
Kimseler üzmesin
***
Gidelim buralardan
Dayanamıyorum
Gidelim buralardan
Unutamıyorum
***
Yükleyin ne varsa
Gönlüme demlensin
Ayrılığın üstüne
Hasretim eklensin
Beni geçirmeye
Yalnızlığım gelsin
Ya dönülür ya dönülmez
Kimse üzülmesin
-
Ne zaman canım sıkılsa gitmek isterim uzaklara
Ne vakit seni düşünsem, ki düşünmesem olmuyor
Gözlerin gelir aklıma, ah o çocuk gözlerin
Tam göğsüme saplanır, bıçak gibi sözlerin
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
***
Ne kadar kaçsam kendimden, bir o kadar yakalanırdım
Ne kadar seni istesem, sen hiç yanımda olmazdın
Gözyaşı biriktirdim, gözyaşım ince sızı
Düşündüm de bir zaman, bunu ben hak etmedim
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
***
Her limandan bir gemi, alır götürür beni
Hayal bu ya üstelik, gitmeler üzer bizi
Geçmiyorsam içinden, sevemedim bu fikri
Gidiyorum inadına, al aşkını ver beni
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
-
Ben giderim kalbim gider
Yan yan gider düz gider
Delidir melidir benimdir
Ne yapsa yeridir, kalbimdir
Olmalı, aşk olmalı
Cevabı evet almalı
Kalbim elden gidiyor
Biraz çabuk olmalı
Olmalı, aşk olmalı
Acil bir şey bulmalı
Her gün bir şeyler biter
Hadi hemen hemen bulmalı
Cevabı evet almalı
Kalbim elden gidiyor
Aşkın gözü kör olmalı
Vurmalı, ah vurmalı
Onu kalbinden yakmalı
Elinden mi tutmalı
Gözlerine mi düşmeli
***
-
Gel benim kararsızım
Kalbe ziyan amansızım
Karda kışta boranlarda
Bana inat havalarda gel
**
Gün geceyle barışırken
Zor günlere alışırken
Bulutlandım dağlandım
Tam güneşe kavuşurken
**
Biri kaldı biri gitti
Biri yalnızlığı seçti
Bu masal da burda bitti
Vay gönlüm vay
Vay gönlüm vay
**
Bir şarkı tut senin olsun
Bir şarkı tut benim olsun
Yalnızlık yalnızlıktır
Zor dayanıyorum
**
Bir şarkı tut senin olsun
Bir şarkı tut benim olsun
Yalnızlık yalnızlıktır
Vay gönlüm vay
**
Gel benim kömür gözlüm
Hem kara hem yalan sözlüm
Gidenler dönmez oldu
Ben bu derde böyle düştüm
**
Gün geceyle barışırken
Zor günlere alışırken
Bulutlandım dağlandım
Tam güneşe kavuşurken
***
Biri kaldı biri gitti
Biri yalnızlığı seçti
Bu masal da burda bitti
Vay gönlüm vay
Vay gönlüm vay
***
Bir şarkı tut senin olsun
Bir şarkı tut benim olsun
Yalnızlık yalnızlıktır
Zor dayanıyorum
***
Bir şarkı tut senin olsun
Bir şarkı tut benim olsun
Yalnızlık yalnızlıktır
Vay gönlüm vay
***
-
Bir ben miyim bu kadar az
Bu yoksulluktur
Ne haram yedim ne eğildim
Bu yalnızlıktır
Ya çok sevdim unutuldum
Ya birinde çok şey buldum
Bir gecede aşka durdum
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
Bir ben miyim bu kadar az
Bu yoksulluktur
Ne haram yedim ne eğildim
Bu yalnızlıktır
Ya çok sevdim unutuldum
Ya birinde çok şey buldum
Bir gecede aşka durdum
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
İnsan diyorlar aslıma
Aslımız topraktır
Bu gönül bir aşktan anlar
Ömrüm bir seraptır
Ne doğruyum ne de eğri
Yaşadığım nerden belli
Bu garipliğim az şey mi
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
İnsan diyorlar aslıma
Aslımız topraktır
Bu gönül bir aşktan anlar
Ömrüm bir seraptır
Ne doğruyum ne de eğri
Yaşadığım nerden belli
Bu garipliğim az şey mi
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
Ağlama gönlüm
Gönlüm ağlama
***
-
-
Son günlerde hâlinizi
Beğenmiyorum gidişinizi
Bahar mı yoksa güneş mi çarptı?
Etkinizden tepki şaştı
Postu kime serdiğiniz
Belli değil, zor efendim
Daracık çıkmaz sokaklarınız
Ufak tefek taşlarınız
Dalgacı gevrek yanlarınız
Çekilmiyorsa anlayınız
Günahınız çok, yaz efendim
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Herkes bu kadar boş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Her şey bu kadar hoş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
Huyunuz suyunuz, katsayınız
Eften püften manzaranız
Zaaflarınız, kayıplarınız
Güğümleriniz, kalaylarınız
Aman n′olur yorulmayınız
Kolay olur mu, zor efendim
Bal düşümü bozmayınız
Baharlarımdan almayınız
Kayık sefanız, ay sefanız
Başka ilgi alanlarınız
Böyle sürmez, yok efendim
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Herkes bu kadar boş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Her şey bu kadar hoş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Herkes bu kadar boş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
İşiniz gücünüz yok mu yani?
Her şey bu kadar hoş mu yani?
Bilmem anlatabildim mi?
***
-
Çocukluğum uzaklarda
Bana sanki gelsen diyor
Benim şehrim çocuk kalbim
Yüküm ağır çeksem diyor
Gençliğim de orda saklı
Ah ne var ki inanmıyor
Bir kuş olsam uçsam derdim
Biraz kahrını çeksem derdim
O şehirde bir vurulsam
Ölsem derdim
Yok be kalbim böyle ölme
İtiraf et söyle sen de
Her şey eski dönmek yok
Ah ne çare
O diyarlar o tepeler
Bu yalnızlık bitmez diyor
Fenerimi yaksan da olur
Ben ölüyüm çocuk diyor
Gençliğim de orda saklı
Ah ne var ki inanmıyor
Bir kuş olsam uçsam derdim
Biraz kahrını çeksem derdim
O şehirde bir vurulsam
Ölsem derdim
Yok be kalbim böyle ölme
İtiraf et söyle sen de
Her şey eski dönmek yok
Ah ne çare
-
Sever gibi görünmeler
Uzak uzak mesafeler
Kara kalpli gaddar Davut
Ne kadar ayıp, daha neler
Çözülmeler, çizilmeler
Değişmeyen bahaneler
Nedir bu hâl?
Dandiridindan dindindan
Vesaire, vesaire
Satır başı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Vesaire, vesaire
Sabır taşı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Neler oluyor görmeyeli?
Git denize at kendini
Katır inadı, sabit fikir
Verem ediyo' hâlin beni
Çözülmeler, çizilmeler
Değişmeyen bahaneler
Nedir bu hâl?
Dandiridindan dindindan
Vesaire, vesaire
Satır başı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Vesaire, vesaire
Sabır taşı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Vesaire, vesaire
Satır başı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Vesaire, vesaire
Sabır taşı vesaire
Bi' nokta koy vesaire
Yolun sonu e hâliyle
Vesaire, vesaire