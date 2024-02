Nazan Öncel

Sıradan salı günü, seni görünce oldu hesaplaşma günü Aşk baltaları çıktı yine yerinden İki çocuk anası olmuştu ama hala güzeldi inci Hemen gittim "Ne haber" dedim Bir çay içtik, dertleştik, konuştuk uzunca O da özlemiş, sevinmiş beni görünce İki çocuk anası, bende eski anısı, liseli İnci İnci, İnci, İnci; Aşkta meşkte hep birinciydi İnci *** Ah baba bilsen Ben bu kızın yüzünden oldum hep sonuncu Ah be İnci, ah be! Yaktın beni sen be, ah be! Kaçsak kurtulsak mı, ah şeytana uysak mı Aşk bize yasak mı, hiç bir şey takmasak mı Senin ki de çok çok kıskanç mı Ah be inci, ah be, yaktın beni sen be! Beni sorarsan eğer, derler ya orta halliden eh iyice Bir kız arkadaşım var şimdi boyluca İki çocuk anası olmuştu ama hala meraklı İnci Sordu "Güzel mi bari", "Bilirim" dedi "Seversin sen güzel yari" "Zaten biz de bu yüzden ayrılmadık mı" İki çocuk anası olmuştu ama hala kıskançtı İnci