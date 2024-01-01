Nazan Öncel

Gül Pansiyon Bir odamız vardı bizim Denizi kucaklayan Sarı sarı lambaları Bir küçük penceresi Seyre dalardık sarhoş gemileri Seyre dalardık sarhoş gemileri Gözyaşlarının kırık hikayesi Gözyaşlarımız kurumadan bitti gül pansiyonda bıraktım kalbimi Gül pansiyonda bıraktım kalbimi Bir balkonumuz vardı bizim Geceyi karşılayan Sahilde gitar sesleri Ay ışığında yaz gecesi Şaraptan mı neden Ağlatırdı bizi Rüzgar dedi ki güzel şeyler biter Kalbim dedi ki unutmasın yeter Gül pansiyonda bıraktım kalbimi ***

Bu Kalp Seni Unutur mu? Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden Bu kalp seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin, of Bu kalp seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bana aşkı veren sendin Sonra alıp giden sendin Yollarımız ayrı derdin Bu kalp seni unutur mu? *** Oysa düşlerim başkaydı Birdenbire yarım kaldı Yaşanacak çok şey vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı, of Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?

Dilberim Sar beni Ben sana kendimi feda etmişim Sev beni Bu canı uğruna heba etmişim Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim *** Vur beni O gözler o kaşlar ne işe yarar Yor beni Feryatlar figanlar beni oyalar Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim

Töre "Unut" deme bana, unutamam Sevemem kolay kolay da unutamam "Söz" dedi bana unutamam Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam *** Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** "Unut" deme bana, unutamam Sevemem kolay kolay da unutamam "Söz" dedi bana unutamam Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam *** Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma

Tövbe Beni sevmek ah Yürek ister ah Sevemezsin ah, sevme demedim mi? Çok ağlarsın, çok yanarsın Günah benden gitti demedim mi? *** Kimler geldi, kimler geçti Aşk şaraptı, içtik bitti *** İçtik, içtik sarhoş olduk Aşk çileydi çektik bitti *** Bir daha seversem eğer Tövbe, tövbeler tövbesi dersin Bir daha içersem eğer Tövbe, tövbeler tövbesi dersin

Al Başını Git Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen Şaka mı zannettin İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen Bir sigara yak sen Ya da çek git hadi çek git burdan *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma *** Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen Şaka mı zannettin İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen Bir sigara yak sen Ya da çek git hadi çek git burdan *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O kadını da sakın unutma Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O kadını da sakın unutma Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma

İnci Sıradan salı günü, seni görünce oldu hesaplaşma günü Aşk baltaları çıktı yine yerinden İki çocuk anası olmuştu ama hala güzeldi inci Hemen gittim "Ne haber" dedim Bir çay içtik, dertleştik, konuştuk uzunca O da özlemiş, sevinmiş beni görünce İki çocuk anası, bende eski anısı, liseli İnci İnci, İnci, İnci; Aşkta meşkte hep birinciydi İnci *** Ah baba bilsen Ben bu kızın yüzünden oldum hep sonuncu Ah be İnci, ah be! Yaktın beni sen be, ah be! Kaçsak kurtulsak mı, ah şeytana uysak mı Aşk bize yasak mı, hiç bir şey takmasak mı Senin ki de çok çok kıskanç mı Ah be inci, ah be, yaktın beni sen be! Beni sorarsan eğer, derler ya orta halliden eh iyice Bir kız arkadaşım var şimdi boyluca İki çocuk anası olmuştu ama hala meraklı İnci Sordu "Güzel mi bari", "Bilirim" dedi "Seversin sen güzel yari" "Zaten biz de bu yüzden ayrılmadık mı" İki çocuk anası olmuştu ama hala kıskançtı İnci

Yazıklar Olsun İnanmam, inanmam, yalvarma, inanmam sana İnanmam yalvarsan yakarsan, ölsen yoluma Haydi git işine, git, ne olur bur'da bırak, yalvarma Vedasız gidişini unutmam, unutamam, yalvarma *** İster yalvar, ister diz çök önümde; aldırmam İster ağla, ister sızla; inanmam Unutmam, unutamam verdiğin sözleri bana Nasıl da aldattın beni hatırla *** Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin "Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana *** Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin "Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana *** İnanmam, inanmam, yalvarma, inanmam sana İnanmam yalvarsan yakarsan, ölsen yoluma Haydi git işine, git, ne olur bur'da bırak, yalvarma Vedasız gidişini unutmam, unutamam, yalvarma *** İster yalvar, ister diz çök önümde; aldırmam İster ağla, ister sızla; inanmam Unutmam, unutamam verdiğin sözleri bana Nasıl da aldattın beni hatırla *** Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin "Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana *** Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin "Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana *** Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin "Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin Of, yazıklar olsun sana Yazıklar olsun sana

Cici Kız Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın?

Töre (Düet İzel) "Unut" deme bana, unutamam Sevemem kolay kolay da unutamam "Söz" dedi bana unutamam Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam *** Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** "Unut" deme bana, unutamam Sevemem kolay kolay da unutamam "Söz" dedi bana unutamam Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam *** Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini Nereden bileyim çekip gideceğini? Ellerin olup bana göz süzeceğini *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma küçüğüm *** Töremiz bu muydu? Sözümüz bu muydu? Yazımız bu muydu? Ne olur susma