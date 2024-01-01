Nazan Öncel

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Simdi zaman nedense boyle
Bir oyle bir de boyle
Hem yazi hem tura olmaz
Ya beni vur ya da gel uzme
Deli eder adami bu denge
Bu hava bu eda bu nes′e
Oyle bakma
Oyle durma
Oyle yapma
Gel gel
Hadi hadi nazlanma hadi hadi
Bana bunu yapmazdin hani hani
Hadi hadi durma
Hadi hadi yapma
Hadi
Hani nerde carem nerde
Canim kalir dustugu yerde
Bana baska bir sey sorma
Ya beni birak ya da dur gitme
Deli eder adami bu denge
Deli eder bu hava bu nes'e
Oyle bakma
Oyle durma
Oyle yapma
Gel gel
Hadi hadi nazlanma hadi hadi
Bana bunu yapmazdin hani hani
Hadi hadi durma
Hadi hadi yapma
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Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarını
Yolma gayrı, yolma leyli, leyli
Yolma leyli, leyli, yolma leyli, leyli
Yolma leyli, leyli yar
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı, gelme leyli, leyli
Gelme leyli, leyli, gelme leyli, leyli
Gelme leyli, leyli yar
Bir garibim, düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Zalımlar elinden bile
Alma beni, alma leyli, leyli
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Aman yine telli durnam yarelenmişsin of
Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam
Yoksa sende bahtı karalımısın
Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam
Yoksa sende bahtı karalımısın
Bilmiyorum yaren nerende durnam
Aman aşamazsın bizim dağlar meşeli
İçi çeşit çeşit gül menekşeli
Hayli oldu yardan ayrı düşeli
Bugün efkarlıyım burada durnam of
Hayli oldu yardan ayrı düşeli
Bugün efkarlıyım burada durnam of
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Bu dünyada muradına ermiyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Sevdiğini sinesine sarmıyan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar
Arayıpta öz yarini bulmuyan
Yari bulup yar gönlünü bilmiyen
İki vücut bir tek gönül olmuyan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
Yarin aşkı ile bağrı kavrulan
Ömrü boşa harman olup savrulan
Sevip sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar
Gurbet elde garip olan garibin
Derdın deryasına dalan garibin
Sevdiğinden ayrı kalan garibin
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
Gurbet elde garip olan garibin
Derdın deryasına dalan garibin
Sevdiğinden ayrı kalan garibin
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar, ne yaşar
Ne yaşar, ne yaşar
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Derde düştüm dermanını aradım
Derdimin dermanı yar imiş meğer
Yari arar iken yardan ıradım
Yardan ayrı kalmak
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost ya dost
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Yari arar iken yardan ıradım
Yardan ayrı kalmak
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Zorumuş meğer
Turab olup yare varayım dedim
Ayağına yüzüm süreyim dedim
O yarin sırrına ereyim dedim
Arifler keşfeder
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
O yarin sırrına ereyim dedim
Arifler keşfeder
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Sır imiş meğer
Coşkun sel gibiydim yoruldum gayrı
Çok bulanık aktım duruldum gayrı
Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı
Hakikatte gönül
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı
Hakikatte gönül
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Bir imiş meğer
Gurbet ellerinde garip olanın
Yarin aşkı ile derde dalanın
Yanılıp da yarden ayrı kalanın
Her günü her anı
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost
Ya dost ya dost ya dost
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
Zar imiş meğer
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Sakin ol ha insanoğlu i̇ncitme canı incitme
Her can bir kalp hakk'a bağlı
İncitme canı incitme
Yaralama bir tek teli güneş gözü mah-cemali
Çekemem onun vebali i̇ncitme canı incitme
Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın
Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme
Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın
Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme
Suçun sorumlusu ruhtur vücudun günahı yoktur
Şüphesiz ki her can hak'tır
İncitme canı incitme
Bir gün olup öleceksen eğer geri geleceksen
Tekrar insan olacaksan i̇ncitme canı incitme
Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara
Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme
Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara
Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme
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Bilmiyorum, bana n'oldu
İrengim sarardı, soldu
Hasretim bağrımı deldi
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Öz gönülden yârim olan
Haldan bilip gönlüm alan
Şu benim derdimden bilen
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Aşkınınan boynum büktüm
Nice gözyaşları döktüm
Bunca hasretini çektim
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı
Sabır tükendi, kalmadı
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı
Sabır tükendi, kalmadı
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
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Hele bakın şu feleğin işine
Ne çileler vermiş kulun başına
Mecnun'u Leyla'ya hasiret etmiş
Kerem yanmış Aslı Hanın aşkına
Mecnun'u Leyla'ya hasiret etmiş
Kerem yanmış Aslı Hanın aşkına
Eyüp dert elinden ne hale gelmiş
Hüseyin aşkına başını vermiş
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yârin aşkına
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yârin aşkına
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Gine yeşillendi aman aman aman niğde bağları
Aman Niğde bağları
Bize meskan oldu aman aman aman
Gurbet elleri aman gurbet elleri
Bir boyuna baktım aman aman aman
Bir de yüzüne aman bir de yüzüne
Sürmeler mi çektin aman aman aman
Ah o gözüne? Aman ah o gözüne
Sürmeler mi çektin aman aman aman
Ah o gözüne? Aman ah o gözüne
Sürmeler mi çektin aman aman aman
Ah o gözüne? Aman ah o gözüne
Sürmeler mi çektin aman aman aman
Ah o gözüne? Aman ah o gözüne
Ah o gözüne ah o gözüne vay