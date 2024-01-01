Nazan Öncel

-
İçimde bir sıkıntı var
Yerli yersiz bir korku var
Bilsem benimle olacaksın
Dağılacak o bulutlar
Bir sürü güzel anımız var bizim
Onları da alıp gidelim mi
***
Ama bunun yanması sönmesi
Ölmesi bitmesi var
Sonra bir de dağılması toplaması var
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
***
Aah aah
Aah aah
Aah aah
Aah aah
***
Aah aah
Aah aah
Aah aah
Aah aah
***
İnsan yanlışlarıyla doğru
Biz de hata yapmadık mı
Bilsem benimle geleceksin
Ne yanlış kalır ne de doğru
***
Bir sürü güzel anımız var bizim
Onları da alıp gidelim mi
Sarıl bana sıkı tutun öyle gidelim
Deli deli sevişelim ölüp bitelim
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
***
Aah
Aah
***
Ama bunun yanması sönmesi
Ölmesi bitmesi var
Sonra bir de dağılması toplaması var
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
-
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
-
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Hoyrat olmuş dağlar benim eşime
İncitme garibi sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
Çok dövündüm anam dizinden oldum
Şimdi kaldım işte sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
-
Sarı çiçek sarvan kurmuş naz ile, naz ile
Aşıklar da keman ile saz ile, saz ile
Aşıklar da keman ile saz ile, saz ile
On beşinde yeni yetme yar ile, yar ile
Seni yaylamanın zamanı dağlar
Seni yaylamanın zamanı dağlar
Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur, oturur
Yaz gününde taze otlar bitirir, bitirir
Yaz gününde taze otlar bitirir, bitirir
Bir yel eser raihasın getirir, getirir
Güllerin leylağa karıştı dağlar
Güllerin leylağa karıştı dağlar
Karaca'oğlan der ki geldim oturdum, oturdum
Yaşım onbeş idi yüze yetirdim, yetirdim
Yaşım onbeş idi yüze yetirdim, yetirdim
Elleri kınalı bir yar yitirdim, yitirdim
Gümanım köşende duruyo' dağlar
Gümanım köşende duruyo' dağlar
-
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Gitti, yârim gelmedi
Derde bağladı beni
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Dağların arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Bileydim ayrılık var
Giderdim arkasından
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Vay bana, vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
Susadım, su isterim
Su vermez çaylar bana
-
Kızılırmak ağıtı
Şu sılanın gülten yüzü
Yazın açar gül nergisi
Kör olasın zalim felek
Yarsız koydun gelin kızı
Oy dağlar sıra dağlar
Eteğinde yarim ağlar
Nazlı nazlı gezemedik
Bir araya gelemedik
Felek aldı nazlı yari
Doyasıya sevemedik
-
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer anan vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandm
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Ben eyledim sen etme
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer baban vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
-
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Yine bulut çökmüş dağlar başına
Neyler sevdiceğim sırdaşsız dostsuz
Hoyrat olmuş dağlar benim eşime
İncitme garibi sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
El için ağlayıp gözümden oldum
Sırrımı dediler sözümden oldum
Çok dövündüm anam dizinden oldum
Şimdi kaldım işte sırdaşsız dostsuz
El ettim elimi tutan olmadı
Gül ektim gülüme bülbül konmadı
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
Bir benim dünyada eşim olmadı
Dolandım cihanı sırdaşsız dostsuz
-
Hatıralar başucumda nöbet tutar
Gece gündüz bekler beni
Düşlerim var benim hayallerim var
Fikrim derya deniz fikrim
Geri getirir seni
Ne eserim ne yağarım
Dururum mateme dilsiz dağ gibi
Dualarım var duvarlarım var
Yazarım söylerim
Yana yana ismini
Yarıda kaldı türküler aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakar
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Ötme bülbül ötme
Can ayazda kışta
Sen gülü terk etme
Türlüler şiirler yasta
-
Hey
Som altından tacı tahtı neyleyim
Mihribanım ağlar nasıl güleyim
Som altından tacı tahtı neyleyim
Mihribanım ağlar nasıl güleyim
Acemiyim yol bilemem gideyim
Acemiyim yol bilemem gideyim
Taze yangın var gönlümde
Ustalar ustalar ustalar
Hasreti lokma ettim yenmez taş olur
Umudu kardeş bildim yaban el olur
Hasreti lokma ettim yenmez taş olur
Umudu kardeş bildim yaban el olur
Akar gözüm yaşı akar akar sel olur
Çarem sizde size geldim
Ustalar ustalar ustalar
Akar gözüm yaşı akar akar sel olur
Çarem sizde size geldim
Ustalar ustalar ustalar
Muhabbete gönül verdim saz ile
Yolunuza postu serdim can ile
Muhabbete gönül verdim saz ile
Yolunuza postu serdim can ile
Çarem sizde size geldim aşk ile
Çarem sizde size geldim aşk ile
Yol gösterin ben de gidem
Ustalar ustalar ustalar
Hasreti lokma ettim yenmez taş olur
Umudu kardeş bildim yaban el olur
Hasreti lokma ettim yenmez taş olur
Umudu kardeş bildim yaban el olur
Akar gözüm yaşı akar akar sel olur
Çarem sizde size geldim
Ustalar ustalar ustalar
Akar gözüm yaşı akar akar sel olur
Çarem sizde size geldim
Ustalar ustalar ustalar
-
Karanlığı siler silmez
Aydınlığın üstünden
Bir yunus selam getirir
O kaybolan isimlerden
Bir türkü söyleniyormuş
Çocukların dilinde
Oralarda güller solmuş
Sulanmalı hep sevgiyle
Sen seni bil sen sana kanma
Karanlığı siler silmez
Aydınlığın üstünden
Bir yunus selam getirir
O kaybolan isimlerden
Bir türkü söyleniyormuş
Çocukların dilinde
Oralarda güller solmuş
Sulanmalı hep sevgiyle
Karanlığı siler silmez
Aydınlığın üstünden
Bir yunus selam getirir
O kaybolan isimlerden
Bir türkü söyleniyormuş
Çocukların dilinde
-
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Hey hey
Hey, hey, hey, hey, hey hey
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
-
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer anan vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandm
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Ben eyledim sen etme
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer baban vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay
Vay yandım
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı