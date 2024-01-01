Nazan Öncel

-
Seviyorum böyle neden?
Ölüm de sen kalım da sen
Zehir olsa içsem elinden
Benim için farketmez
Kıyasıya ecel olsan
Azap olsan dert etmem
Mahşere dek her günüm sen
İflah olmaz artık benden
Son demim sen
Ezberim sen
Vazgeçemem
Hani böyle yıkılmazdık
Hani dargın duramazdık
Hani yoktu hiç hesapta
Biz böyle ayrılmazdık
Hani var ya olamazdı
Uçurumlar aramızda
Hani böyle gidemezdin
Tam yüzyıllık
Uzaklara
Ne kadar yasak olsa
Ölümcül bir aşktır bu
Bütün zamanlarda sen
Ötesi yok, yalnız sen
Sol yanımda bir ağrı
Bir anlamda bir sızı
Mahşere dek hergünüm sen
İflah olmaz artık benden
Son demim sen
Ezberim sen
Vazgeçemem
Hani böyle yıkılmazdık
Hani dargın duramazdık
Hani yoktu hiç hesapta
Biz böyle ayrılmazdık
Hani var ya olamazdı
Uçurumlar aramızda
Hani böyle gidemezdin
Tam yüzyıllık
Uzaklara
Olamazdı
Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz
Olamazdı
Hiç olmazdı
-
Kimi yükseklerden uçuyor
Kimi kimi yükseklerden
Kimi gerçeklerden kaçıyor
Kimi kimi gerçeklerden
Kimine bir haller oluyor
Kimi hep bir şeylere takıyor
Kim kimi densiz kimi denli
***
Açıyor gülleri birinin
Açıyor gülleri
Çalıyor zilleri birinin
Çalıyor zilleri
Etekleri
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Kiminin öfkesi yangın
Kiminin tövbesi
Kiminin gözleri baygın
Kiminin sözleri
***
Kimi hep muzır işlere bayılır
Kimi her gün bunalım takılır
Kimi kimi telsiz kimi telli
***
Açıyor gülleri birinin
Açıyor gülleri
Çalıyor zilleri birinin
Çalıyor zilleri
Etekleri
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat
Aynı nakarat
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Aynı nakarat
Hep aynı aynı
Yarısı bayat
Hep aynı aynı
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tantana var iş yok
Gürültü var ses yok
Sureti var aşk yok
Görüntü var renk yok
***
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tan tantana var iş yok
Gürültü var ses yok
Sureti var aşk yok
Görüntü var renk yok
***
Yarısı hayat (o nakarat)
Aynı nakarat (yine)
Anlat anlat
***
Tantana var iş yok
-
Güz yaprakları düştü
Gazeller oldu
Bulut indi yeryüzüne
Sevdalı oldu
***
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
***
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
***
Geceler kör dilsiz sanki
Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
***
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
***
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
***
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
***
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
***
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
-
Artık sana git diyebilirim,
Kendim kendime yetebilirim.
Sana karşı koysam da
Yeni bir ben olabilirim.
Başka aşklar bulabilirim,
Seni hiç yok sayabilirim.
Yanılıyor olsam da
Buna memnun olabilirim.
Aşık değilim, olabilirim.
Olabilirim, olabilirim.
Yüzde elli sevebilirim.
Sevebilirim, sevebilirim.
Sana inat yapabilirim,
Her an aşık olabilirim.
Kanabilirim, kanabilirim
Ellere kanabilirim.
Geçebilirim, geçebilirim
Kendimden geçebilirim.
Çoğalıp çok olabilirim,
Bir aleme dalabilirim.
Giderek yok olabilirim,
Deliler gibi sevebilirim.
Her günüm başka Leyla,
Çok üzgün olabilirim.
Bu yürek benim degil mi?
Yollara atabilirim.
Böyle de sevebilirim.
Anlamsız kalabilirim,
Değişip sen olsam da
Sana hep ters gelebilirim.
***
-
Başımda deli sevdalar
Yüreğimde yar
Gözlerim bir mihenk taşı
Aynalar kadar
Dallarımı kırdılar da
Susar leylim yar
Korkarım uzaktır yollar
Gençliğim kadar
Dallarımı kırdılar da
Susar leylim yar
Korkarım uzaktır yollar
Gençliğim kadar
Tutuştu kanım ilk önce
Hosçakal gülüm deyince
Hata neydi böyle sence
Belki uzaklar
Ölürüm bir tek sebeple
Unuttum artık derse
Hançer gerekmez ki bize
Benim sevdam var
Saçlarımda yıldızlar
Yüreğimde nar
Seviyorum dağlar kadar
Fakat bilmez yar
Dallarımı kırdılar da
Susar leylim yar
Korkarım uzaktır yollar
Gençliğim kadar
Dallarımı kırdılar da
Susar leylim yar
Korkarım uzaktır yollar
Gençliğim kadar
Tutuştu kanım ilk önce
Hosçakal gülüm deyince
Hata neydi böyle sence
Belki uzaklar
Ölürüm bir tek sebeple
Unuttum artık derse
Hançer gerekmez ki bize
Benim sevdam var
Tutuştu kanım ilk önce
Hosçakal gülüm deyince
Hata neydi böyle sence
Belki uzaklar
Ölürüm bir tek sebeple
Unuttum artık derse
Hançer gerekmez ki bize
-
Vurgunum sana bir mahkum gibi
Uykular haram bir zehir gibi
Aşığım fakat hasretin deli
Ezelden beri
***
Bir hadise var kimse bilmiyor
Olmuyor bende deprem olmuyor
Hiç bir şey beni böyle sarsmıyor
Bir senin gibi
***
Mühürledim seni kalbime
Kurşunlar işlemez ciğerime
Zincirledim seni kalbime
Anahtarları yok denizlerde
***
Şeytan diyor ki tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli
Cehennemde bile zulüm etsen de
Yok yok
Bir seni sevmeli
***
Gözlerin hoyrat ihanetler gibi
Ellerin soğuk zemheriler gibi
Kalbin buz tutmuş son nefes gibi
Soğuk olsa da
***
Bir hadise var kimse bilmiyor
Olmuyor bende deprem olmuyor
Hiç bir şey beni böyle sarsmıyor
Bir senin gibi
***
Mühürledim seni kalbime
Kurşunlar işlemez ciğerime
Zincirledim seni kalbime
Anahtarları yok denizlerde
***
Şeytan diyor ki tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli
Cehennemde bile zulüm etsen de
Yok yok
Bir seni sevmeli
-
Simdi zaman nedense boyle
Bir oyle bir de boyle
Hem yazi hem tura olmaz
Ya beni vur ya da gel uzme
Deli eder adami bu denge
Bu hava bu eda bu nes′e
Oyle bakma
Oyle durma
Oyle yapma
Gel gel
Hadi hadi nazlanma hadi hadi
Bana bunu yapmazdin hani hani
Hadi hadi durma
Hadi hadi yapma
Hadi
Hani nerde carem nerde
Canim kalir dustugu yerde
Bana baska bir sey sorma
Ya beni birak ya da dur gitme
Deli eder adami bu denge
Deli eder bu hava bu nes'e
Oyle bakma
Oyle durma
Oyle yapma
Gel gel
Hadi hadi nazlanma hadi hadi
Bana bunu yapmazdin hani hani
Hadi hadi durma
Hadi hadi yapma
-
Bir sevdalı ay gibi
Yollarıma çık biraz
Kollarıma düş bu yaz
Gel beni avut biraz
Ağaçlara ismini
Mavi boncuklarla yaz
Gökte ne var, gök boncuk
Yerde ne var, elmacık
Kaldır beni dalgacık
Hop, hop hoppacık
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Bir elim bahar bahçe
Bir yanım derya deniz
Çağlayan ne varsa biz
Dalga da biz, kum da biz
Ne gökte ne yerdeyiz
Bir garip alemdeyiz
Gökte ne var, gök boncuk
Yerde ne var, elmacık
Kaldır beni dalgacık
Hop, hop hoppacık
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Yeşilim, yeşilim solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Yeşilim, yeşilim solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
Yanarım, yanarım sönerim aman
Sararıp, sararıp solarım aman
Tutamam kendimi düşerim aman
Ölürüm nazına, kibarım aman
***
-
Bu gece gel benimle ol
Yer yerinden oynar gibi
Bir sürü aşk arasında
Sevişirken bulsalar bizi
Yağmur olsa, damla damla
Camlara vursa
Kırmızı bir gölge olsan
Ay ışırken yüzüme vursa
Havada kar sesi olsa
Havada kar sesi olsa
Odamda senin
Bir hüzünlü şarkı çalsa
Zaman dursa
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
Bir şey olsa aramızda
Bir nefes bir hüzün gibi
Hayalimde tadı olsa
Kavuşurken bulsalar bizi
Yağmur olsa damla damla
Camlara vursa
Kırmızı bir gölge olsan
Ay ışırken yüzüme vursa
Havada kar sesi olsa
Havada kar sesi olsa
Odamda senin
Bir hüzünlü şarkı çalsa
Zaman dursa
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa
Nokta nokta
-
Demek sen de gidiyorsun
Başın alıp uzaklara
Beni öyle atıyorsun
Yangınlara kaçıyorsun
Sen kendinden kaçıyorsun
Aldanıyorsun
Meğer benim harcım değilmiş
Yokluğuna bir an alışmak
Ya da böyle sensiz olmak
Farz et ki unutmak
Ölüm demekmiş
Dudağımda bir çığlık
Kanadım kollarım kırık
Ecelim olur ayrılık
Ağla erkeğim ağla
Dudağımda bir çığlık
Kanadım kollarım kırık
Ecelim olur ayrılık
Ağla sen de sen de ağla
Bir alaca karanlıkta
Düşersen kör boşluklarda
Yüreğin bir fener olsa
Ol uçurumdur orada
Erkeğim ağla
Sesin çarpar duvarlara
Öfke olur döner sana
Yalvar yakar bir yıldıza
Uykularını ada
Ya da tanrıya
Dudağımda bir çığlık
Kanadım kollarım kırık
Ecelim olur ayrılık
Ağla erkeğim ağla
Dudağımda bir çığlık
Kanadım kollarım kırık
Ecelim olur ayrılık
***
-
Biraz fikrimi çeldin
Biraz kanıma girdin
Biraz fikrine kandım
Nasıl oldu aldandım?
Alladım pulladım
Sevdalara attım
Sonunda böyle
Bir garip kaldım
Olmaz ki, olmaz ki
Böyle de olmaz ki
Bir üzgün, bir süzgün
Kalbim dayanmaz ki
Damarlarından akan
Bir ırmak, bir pınardım
Coşkun sellerden geçtim
Bir çay oldum, bir çay oldum
Biraz balımdan aldım
Biraz tuzumdan aldım
Biraz sabrına kandım
Nasıl oldu aldandım?
Alladım pulladım
Sevdalara attım
Alladım pulladım
Sevdalara attım
Sonunda böyle
Bir garip kaldım
Sonunda böyle
Bir garip kaldım
Olmaz ki, olmaz ki
Böyle de olmaz ki
Bir üzgün, bir süzgün
Kalbim dayanmaz ki
Vuruldum, bir hoş oldum
Ben aşkına mecburdum
Döne, döne yoruldum
Pervane oldum, pervane oldum
Olmaz ki, olmaz ki
Böyle de olmaz ki
Bir üzgün, bir süzgün
Kalbim dayanmaz ki
Kurudum, kibrit oldum
Alev, alev kavruldum
Kül olmaya razıydım
Bir pul oldum, bir pul oldum
Vuruldum, bir hoş oldum
Ben aşkına mecburdum
Döne, döne yoruldum
Pervane oldum, pervane oldum