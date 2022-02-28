Nazan Öncel

Hayat kolay değil Ağlarım, ağlarım Bunu daha bir çocukken Anladım, anlatamadım *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum *** Kader benle hemfikir değil Hayatla derdim var Ben hata veririm Kendimle zorum var *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Dünya batıyor bana Hangi günümü yakayım? *** Hatırına sustum Hatırına yuttum Sersefil dünyada Senin için yaşıyorum *** Ay ay ay, anam anam, ay ay *** Hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum