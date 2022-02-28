Hatırına Sustum Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Hatırına Sustum
Tüm Şarkıları
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Hayat kolay değil
Ağlarım, ağlarım
Bunu daha bir çocukken
Anladım, anlatamadım
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Kader benle hemfikir değil
Hayatla derdim var
Ben hata veririm
Kendimle zorum var
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Dünya batıyor bana
Hangi günümü yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırına yuttum
Sersefil dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Ay ay ay, anam anam, ay ay
***
Hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum