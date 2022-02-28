Nazan Öncel

Hay Hay O senin neyin olur derlerse Gülüm olur balım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Sevgilim, sevgilim diyeceğim *** O benim kalbimi isterse Seve seve veriyim diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy... *** O senin neyin olur derlerse Gözüm olur, yaşım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Yazım olur, kışım olur diyeceğim O bunun aksini söylerse Bir bildiği vardır diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy...

Beni Hatırla Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla

Hokka Kuş uçtu gitti kafesinden Bilsem kapatırdım kapıları geceden Giyindim çıktım koştum peşinden Gördüm ki her şey gitmiş elimden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler ısıttı ellerini Kimler kuşattı gecelerini *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Gerildim ben de yay gibi hemen Kötü söz söyledim o an öfkemden Bilsem döneceksin şu an köşeden Zil takar oynardım günden geceden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler dokundu hassas kalbine Kime bıraktın benim yerimi *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden

Nereye Böyle Gözümden yaş geldi İçimden ağlamak Yüzümden düşen bin parça Konuşmak lazım konuşmak *** Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere Sütten kesilmiş bebek gibiyim Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere Sütten kesilmiş bebek gibiyim *** Soruyor musun bakalım nasılsın diye Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Belki ben yatak döşek Duygularım parça parça Her günümü her gecemi Yaşıyorum iki kişilik *** Halimi sordular söyledim birilerine Söylemese miydim acaba? Halimi sordular söyledim birilerine Söylemese miydim acaba? *** Soruyor musun bakalım nasılsın diye Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? Nereye böyle?