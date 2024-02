Nazan Öncel

Kunduram su aldı da yürüyemiyorum Diyorlar yar senden vazgeçmiş inanmıyorum İçime korku düştü derdimi dökemiyorum Kunduranı yama dertlerini yama Ne şan şöhret isterim he servette aklım kalır Sen gidersen can gider gerisi burda kalır Parası da pulu da yerin dibine batsın Sen bana ben sana hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm Uzanmış yatıyorun Bal dudaktan öptüm sandukamda potur var göynek var giyemiyorum Menzilim uzaktır yanına varamıyorum Dertlerin birini saysam binini sayamıyorum Bir sevda türküsü tutturdum da gidiyorum Düşümde seni gördüm Ayazda yatıyordun Koştum üstünü örttüm Zembilimde katık var ekmek var yiyemiyorum Lokmalar dizilmiş boğazıma yutamıyorum Yıldızları görsem denizi göremiyorum Bir özgürlük çayına hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm İçin için ağlıyordun Al yanaktan öptüm

Aşıklar parkına gittim Seni aradı gözlerim Yağmurlarda yürüdüm Islandı yine gözlerim *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine *** Gene akşamlar oldu Gene boynum büküldü *** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de *** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) *** Adını yazdım masaya Çiçeklerle konuştum Çay içtim ikimiz için Yokluğunla boğuştum *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine ** Çok kırıldım sevgilim Ben olsaydım gitmezdim ** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de ** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) ***