Nazan Öncel

Hızlı Yaşarken Benle dalga geçer gibisin Sana bir iyilik borcum yok Senden nefret etmedim Ne de çok bir şey bekledim Neyin var senin, neden böylesin? Tavrın hoşuma gitmiyor Neyin var senin, neden böylesin? Öfke sana yakışmıyor Onu nasıl becerdiğini anlatma Bundan bana ne? Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor Saçmaladın gene Dağıt, sadece biraz dağıt Hakkındır anlarım Hızlı yaşarken genç öleceksin Ne yazık, korkarım Beni gerçekten istiyorsan Kendine biraz hükmet Bugün beni düşündün mü? Yerimi bilmek isterim Neyin var senin, neden böylesin? Tavrın hoşuma gitmiyor Neyin var senin, neden böylesin? Öfke sana yakışmıyor Onu nasıl becerdiğini anlatma Bundan bana ne? Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor Saçmaladın gene Dağıt, sadece biraz dağıt Hakkındır anlarım Hızlı yaşarken genç öleceksin Ne yazık, korkarım Onu nasıl becerdiğini anlatma Bundan bana ne? Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor Saçmaladın gene Dağıt, sadece biraz dağıt Hakkındır anlarım Hızlı yaşarken genç öleceksin Ne yazık, korkarım

Bu Havada Gidilmez Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim böyle olmaz *** Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar (Sakın haa gitme) *** Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz *** Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Ask mezara kadar (Sakın haa gitme)

Beni Söyletme Biraz sonra ben yolcuyum Sana bol şans diliyorum Sil gözlerinin yaşlarını Seni iyi tanıyorum Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk Kim mutlu olmuş ki ben olayım? Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk Kim mutlu olmuş ki ben olayım? İçmek istiyorum, içmek unutmak Beni ayık gönderme Benim işim zor, koy bir daha koy Beni söyletme İçmek istiyorum, içmek unutmak Beni ayık gönderme Benim işim zor hem de nasıl zor Beni söyletme Kaderin elinde herkes oyuncak Aşkın birazdan mazi olacak Başlarım senin gönül çarkına Pişmanlık seni kalbinden vuracak Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk Kim mutlu olmuş ki ben olayım? Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk Kim mutlu olmuş ki ben olayım? İçmek istiyorum, içmek unutmak Beni ayık gönderme Benim işim zor, koy bir daha koy Beni söyletme İçmek istiyorum, içmek unutmak Beni ayık gönderme Benim işim zor hem de nasıl zor Beni söyletme Mümkünse Gönderme İstersen Söyletme ***

Kunduram Sandukam Zembilim Kunduram su aldı da yürüyemiyorum Diyorlar yar senden vazgeçmiş inanmıyorum İçime korku düştü derdimi dökemiyorum Kunduranı yama dertlerini yama Ne şan şöhret isterim he servette aklım kalır Sen gidersen can gider gerisi burda kalır Parası da pulu da yerin dibine batsın Sen bana ben sana hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm Uzanmış yatıyorun Bal dudaktan öptüm sandukamda potur var göynek var giyemiyorum Menzilim uzaktır yanına varamıyorum Dertlerin birini saysam binini sayamıyorum Bir sevda türküsü tutturdum da gidiyorum Düşümde seni gördüm Ayazda yatıyordun Koştum üstünü örttüm Zembilimde katık var ekmek var yiyemiyorum Lokmalar dizilmiş boğazıma yutamıyorum Yıldızları görsem denizi göremiyorum Bir özgürlük çayına hasret mi öleceğiz Düşümde seni gördüm İçin için ağlıyordun Al yanaktan öptüm

Aşıklar Parkı Aşıklar parkına gittim Seni aradı gözlerim Yağmurlarda yürüdüm Islandı yine gözlerim *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine *** Gene akşamlar oldu Gene boynum büküldü *** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de *** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) *** Adını yazdım masaya Çiçeklerle konuştum Çay içtim ikimiz için Yokluğunla boğuştum *** Bekledim çay bahçesinde Bekledim öylesine ** Çok kırıldım sevgilim Ben olsaydım gitmezdim ** Hiç farkın yok ötekilerden Sen bir mikropsun sen Dert küpü oldum ben de ** Of dedim of of dedim Bak saatine kaç dedim Cık dedim gelmez dedim Hadi kızım kalk git evine Unut dedim (zıbar dedim) ***

Zor Dünya Eller üstünde geldik dünyaya Yine eller üstünde son yolculuk Yaşamak el mahkum ölmek el mahkum Bi günah daha yaz bana Ne halin varsa gör sonra Bana bir ömür biçtin ya Gidiyorum eyvallah Bi kıyak daha çekme bana Kendi hesabına çalış dünya Bu kadar yalan yeter bana Böyle yaşamak zor dünya Anam ağlıyor dünya Anlaşamadık gitti Kavgamız bitmez dünya Uzlaşamadık gitti

Hep Yalnız Ve bir sabah paltonu giy At kendini sokaklara Kalbin seni aşka götürür İnsan bazen lafta iyidir Hep yalnız, hep yalnız Çok yanlış, çok tatsız Bugün kötü günümdeyim Şımartılıp sevilmedim Daha beter sersemledim Şöyle böyleyim Biraz daha kalsan da bir Hemen basıp gitsen de bir Kalbim senin emrindedir Aşk böyledir Bu aşk benim bedenime göre değil Biraz küçük ya biraz değil Hayat zaten çok ahlaksız İster hakla, ister eğil Hep yalnız, hep yalnız Çok yanlış, çok tatsız Bugün kötü günümdeyim Şımartılıp sevilmedim Daha beter sersemledim Şöyle böyleyim Biraz daha kalsan da bir Hemen basıp gitsen de bir Kalbim senin emrindedir Aşk böyledir Bugün kötü günümdeyim Şımartılıp sevilmedim Daha beter sersemledim Şöyle böyleyim Biraz daha kalsan da bir Hemen basıp gitsen de bir Kalbim senin emrindedir Aşk böyledir Hep yalnız, hep yalnız Çok yanlış, çok yanlış Çok tatsız, çok tatsız Hep yalnız, hep yalnız, hep yalnız Hep, hep, hep, hep

Kötüle're Bi Şey Olmaz Kötülere bi'şey olmaz Hele sana hiç bi'şey olmaz Al aşkını götür cehennemin dibine Şanslı köpek Koca bebek Ayıp sana Ağlarım da kimseye belli etmem Söverim de sövmem de söz söyletmem İkimize bir dünya olsun istemem Bozuk plak gibisin dinleyemem Neler olmuş sana Olan olmuş sana Neler olmuş sana Tüh sana tüh sana Sabır taşı değilim ben Gece melek gündüz domuzsun sen Ver aşkımı götüreyim kendi evime Bana yazık bize yazık Yazık valla

Kız Bebek Benim doğduğum gün Saçaklar ağlamış Annem kız doğurdu diye Babam suçlamış Tam otuz yedi gün Eve uğramamış Adımı koymamış Kız bebek demişler Sonra eksik etek Ya kaşık düşmanı Ya da bazen avrat Ben bir kadınım Ama önce insanım Ben bir kadınım Hem de kötü kadın İstemem istemem Haksızlık istemem İstemem istemem Sonra hiç affetmem İstemem istemem Kimseye benzemem Ben bir anayım Bir erkek doğurdum Uykusuz gecelerde Ona meme verdim Ninniler söyledim Onu ben büyüttüm Sonra adam ettim Saçım uzun benim Aklım daha uzun Fikir yürütme Üstünlük taslama Ben bir kadınım Ama önce insanım Ben bir kadınım Hem de kötü kadın Beklemem beklemem Güzellik beklemem İstemem istemem Ona baba demem Onun bir kızı yok Mazeret istemem

Sokarım Politikana Sevdim ama kazık yedim Aşk kazandı ben kaybettim Alakadar ol ya da olma git Bu formülü hiç tutmadım Yalnız değilsin yanlış yerdesin Bu hep böyle olur zaten Sokarım politikana Sokarım kızdırma Sokarım politikana Sokarım kışkırtma ** Yok öyle yok böyle Kudurdum sayende Yok öyle yok böyle Aşkım var kışkırtma Oyunbozan şebekesi Abandone meselesi Gene şaşırdın gene dağıttın Kalpsiz yaratık mutsuz isyankar Bu hep böyle olur zaten **