Nazan Öncel

İllegal İki yanlıştan bir doğru etmaz İki nefretten bir sevgi doğmaz Hayat bunları öğretiyor Topluyor, çıkarıyor, hallediyor Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa herkes dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Bir tutam, tutam Bir tutam, tutam Bir tutam, tutam Tereddüt ettiğin yere noktayı koyacaksın Cümlenin sonunu beklemeden yaylanacaksın Toplum buna hazır değilmiş yemişim elalemi Kapıyı ilk açan kurşunu yer, bu da bir hain işi Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa dostun dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Amman, bir tutam tutam tutunalım bari Bir tutam tutam Bir tutam tutam yaşayalım bari Bir tutam tutam Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Şaşı bakacak ne var Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa herkes dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil

Kimler Gelmiş Ft Manuş Baba Gelir mi gelmez mi derken İnce ince düşünürken Bir çiçekle kalkmış gelmiş Film orada koptu zaten *** Canım olur kendileri Anlayan anladı beni Laci'leri çekmiş gelmiş Dibim orada düştü zaten *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen *** İnsan bazen susmak ister Susmak da güzeldir bazen Bazı bazı heyecan ister Öyle bir gün yaşandı cidden *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Ruhsuz ruhsuz dolaşırken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen Beni benden aldı resmen

Umut Git o zaman unut beni Sözde sen benim maviliklerimdin Sözde sen benim şair paltolu sevgilim Sözde sen benim yağmurcu kuşlarımdın ** Umut umut yalnız yatan adam için Umut umut sensiz geçen günler için Umut umut kırılan kalbim için ** Umut... Zorun nedir, sorun nedir? Cevapları sendedir! Geçer desem geçer değil *** Gel o zaman al beni Olan nedir biten nedir Cevapları bellidir Zor desem sana zor değil Git o zaman unut beni ***

Siyahlar Hiç kimseyi bu kadar özlemedim Yok gönül gezdirmedim Uzakmış yakınmış iplemedim Kimseleri senin kadar sevemedim Ölmedim kimseye bitmedim Gel siyahlar giy de gel Gel hayal kuralım beraber Halı gibi serileyim kollarına Otur ki konuşalım gözler aşkına, aşkına Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına Son ses bağırmak istiyorum Sonra dağılmak istiyorum Konuşsun alemin soysuzu bizi Kimin için saklamış kader seni Benim için saklamış kader seni Gel siyahlar giy de gel Gel hayal kuralım beraber Halı gibi serileyim kollarına Otur bir konuşalım gözler aşkına, aşkına Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına Gel siyahlar giy de gel Gel hayal kuralım beraber Halı gibi serileyim kollarına Otur ki konuşalım gözler aşkına, aşkına Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına

Bana Bir Sen Yetersin Günler geçer, dünler geçmez Herkes gelir bi' sen gelmez Benim sana verecek bir küçük kalbim var Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim, anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin, oh Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin, oh Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Olanlara bakılırsa Acı büyük bundan sonra Gittiğine mi yanayım Yandığımla mı kalayım Böyle bir hal içindeyken Yarın neden uyanayım Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin ooo Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin ooo Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bana bir sen ***

Yaniler Ben unutmayı bilmem Benim de sorunum bu Kendime yüklenirim Çaktırmam durumu Yani sustuklarım var benim Yani yanilerim çok benim Bi' masadan kalkmışlığım İçime atmışlığım Donup kalmışlığım Zamansız kayıplarım Var benim Öğren de gel Öğlen de gel akşam da gel Yağmurda gel, lodosta gel Yüzüme bak benim Lodosun arkası gözyaşı Hepsini sana yükledim Birazını da ver, benim olsun, demedin Bi' orta yapar bi' yan çizerim Haberin olsun, demedin Yani yutkunduklarım var benim Yani yanilerim çok benim Yüz karası dediklerim Değişmez bildiklerim Delip geçen günlerim Ve kara deliklerim Var benim Öğren de gel Öğlen de gel akşam da gel Yağmurda gel, lodosta gel Yüzüme bak benim Lodosun arkası gözyaşı Başımın içinde bir kafam var Ve içinde hissettiklerim

Mükemmel Kusur Bi' makina değilim ben Benim duygularım var Mükemmel kusurlarım Uyum sorunlarım var Gerçek olamayacak kadar Güzel hayaller kurdum Sana her baktığımda O hayallerden oldum Yalan söyleyecek yaşı Ben çoktan geçmişim Sorun şu ki, sevgilim Çok, çok özledim Sen Fizan'a gitsen bile Sabahına ordayım Yollar bana koyar mı? Koysa da kalp duvar mı? Aklım hep sende Fikrim hep sende Ne eksik ne de fazla Ben hep yedek parça Varsa sen, varsa sen, yoksa sen Hepsi boş, hepsi boş, hepsi boş Tanrı'm, bana bi' pas ver Pas vermezsen umut ver Seven istersen bulur Dayanacak bi' güç ver Yalan söyleyecek yaşı Ben çoktan geçmişim Sorun şu ki, sevgilim Çok özledim Sen Fizan'a gitsen bile Sabahına or'dayım Yollar bana koyar mı? Koysa da kalp duvar mı? Aklım hep sende Fikrim hep sende Ne eksik ne de fazla Ben hep yedek parça Varsa sen, yoksa sen Manzara güzel ama gerçekler öyle değil Hepsi boş, hepsi boş Ne sanıyo'dun beni, iki zorda cayan mı? Hepsi boş, hepsi boş Kimsenin yüzü gülmüyo', memleket kan ağlıyo' Bizim garip hanede bi' çıt bile çıkmıyo' Bünye zayıf olunca böyle şeyler koyuyo' (varsa sen, yoksa sen) Bilinçaltı ittiriyo', ciğerini söktürüyo' Hepsi boş, hepsi boş Sevme beni, sevme Benim için ölme Ben alırım kendimi sessize, hiç merak etme Varsa sen, yoksa sen Yalan söyleyecek yaşı Ben çoktan geçmişim Sorun şu ki sevgilim Çok, çok özledim Sen Fizan'a gitsen bile Sabahına ordayım Yollar bana koyar mı? Koysa da kalp duvar mı? Aklım hep sende Fikrim hep sende Ne eksik ne de fazla Ben hep yedek parça Varsa sen, yoksa sen Hepsi boş, hepsi boş

Kısa Çöp Bir göç havası vardı evde Tutamadım gidiyordun sen de Ne hevesler kaldı içimde Bunu sana söyleyemedim Ne ormanlar yandı bende Onu da sen göremedin Tut ki kalpten öleceğim Belki, "İmdat" diyeceğim Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine İnsan acılarla büyürmüş Ağaçlar ayakta ölürmüş Ne ormanlar yandı bende Onu da sen göremedin Ne hevesler kaldı içimde Bunu bile söyleyemedim Tut ki kalpten öleceğim Belki, "İmdat" diyeceğim Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine Dedim bile, dedim bile Kısa çöpü çektim yine

Ben Bir Küçük Harfim Ben bir küçük harfim Hiç büyük harf olamadım A'dan Z'ye kadar Yol alamadım ** Belki de bu yüzden Bu satırda duramadım Belki de buralarda Daha fazla kalamadım ** Ben mi sen mi daha çok sevdi Hangimiz ölü hangimiz diri Ben mi, sen mi ** Bazen teğet geçersin Bazen anlam seçersin İnsanları tanıdıkça Sen de güler geçersin ** Belki de bu yüzden Bu satırda duramadım Belki de buralarda Daha fazla kalamadım ** Ben mi sen mi daha çok sevdi Hangimiz ölü hangimiz diri Ben mi, sen mi ** Hangimiz ölü hangimiz diri Hangimiz ölü hangimiz diri Sen mi, ben mi **

Gezgin Kalbimi gezdirdim bu akşam Çocukluğumla buluşturdum Bir ömür tutuşturdum eline Beraber koşuşturdum Elim boş döndü hayattan Yolun ta en başından Her güne bir gözyaşı Her geceye bir acı Sen yoksan şarkılar var Güllerin içinden var Yalnızlar rıhtımı var Kaybolan yıllar var Yıldızların altında o mahur beste çalar Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim Meğer susuz yaz gibi Kurak ve çorak bugün Başa bela gecelerde Yalnız da sayılmam büsbütün Sen yoksan şarkılar var Güllerin içinden var Yalnızlar rıhtımı var Kaybolan yıllar var Yıldızların altında o mahur beste çalar Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim Elini tutmadan uyuyamam Gözüne bakmadan yaşayamam Bir metre uzağında duramam Demiştim