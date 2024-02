Nazan Öncel

İki yanlıştan bir doğru etmaz İki nefretten bir sevgi doğmaz Hayat bunları öğretiyor Topluyor, çıkarıyor, hallediyor Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa herkes dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Bir tutam, tutam Bir tutam, tutam Bir tutam, tutam Tereddüt ettiğin yere noktayı koyacaksın Cümlenin sonunu beklemeden yaylanacaksın Toplum buna hazır değilmiş yemişim elalemi Kapıyı ilk açan kurşunu yer, bu da bir hain işi Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa dostun dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Amman, bir tutam tutam tutunalım bari Bir tutam tutam Bir tutam tutam yaşayalım bari Bir tutam tutam Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Şaşı bakacak ne var Birine melanet hırkası Birine adaleti pek cömert Paran varsa herkes dost Ne tam hain ne de mert Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil Her şey illegal arkadaş, her şey illegal Selam versen borçlu çıkıyorsun Şaşı bakacak ne var Gözümün üstünde kaşım var burnum değil Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil