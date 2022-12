Gelir mi gelmez mi derken İnce ince düşünürken Bir çiçekle kalkmış gelmiş Film orada koptu zaten *** Canım olur kendileri Anlayan anladı beni Laci'leri çekmiş gelmiş Dibim orada düştü zaten *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen *** İnsan bazen susmak ister Susmak da güzeldir bazen Bazı bazı heyecan ister Öyle bir gün yaşandı cidden *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Ruhsuz ruhsuz dolaşırken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen *** Vay vay vay kimler gelmiş Günlerdir nerelerdeymiş Özleyesi gelmiş birden *** Çok pis özlemişim zaten Tam içim kararmışken Günüme can kattı resmen *** Derken derken akşam oldu Erken erken... Derken derken beni benden aldı Resmen... Beni benden aldı resmen Beni benden aldı resmen