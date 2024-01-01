Nazan Öncel

Küçük Gemiler Burası evsiz kediler sokağı Elden düşme hayatla işi bitmişler yuvası Aynı taşa takılan aynı duvara çarpıyor Acıyla yankılanıyor ayak sesleri Küçük gemiler su alır bebeğim Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada güneş doğmaz bilirim Ceketin buruşmasın, ütüsü bozulmasın Ellerini sürme, çamura bulaşmasın Benim yatağım rahatını kaçırır Ben rujumu tazelerken sen yola koyul Büyük gemiler buradan geçmez bayım Takalar gibi bu limanda demir almaz bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada çiçekler yaşamaz bilirim Küçük gemiler su alır bebeğim Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada güneş doğmaz bilirim

İçime Doğmuştu Sanki İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** Bir tatlı ümit yerine Keder bıraktın ne diye *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Ah günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme *** Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın *** Candan sevmeyen birine Kalpten bağlanır mıydın *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme

Koparma Gülleri Koparma gülleri dalında kalsın, Beni yaktın bir de bülbül yanmasın, Duymuyorsun gönlümde ki feryadı, Bir gün olur sende hasret çekersin, Bir gün olur sende feryat edersin. *** Bir heves diyorsun aşka sevgiye, Böyle ise dünyada yaşamak niye, Manasızdı sence tüm duygularım, Hayatıma girdin söyle ne diye, Gençliğimi yıktın söyle ne diye. *** Belki bir gün beni hatırlayınca, Yüreğin burkulur gözlerin dolar, Kapılınca sen de bir vefasıza, Baharı görmeden gençliğin solar. *** Bir heves diyorsun aşka sevgiye, Böyle ise dünyada yaşamak niye, Manasızdı sence tüm duygularım, Hayatıma girdin söyle ne diye, Gençliğimi yıktın söyle ne diye...