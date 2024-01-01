Nazan Öncel

Son Sabah Şarkı Sözleri
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Burası evsiz kediler sokağı
Elden düşme hayatla işi bitmişler yuvası
Aynı taşa takılan aynı duvara çarpıyor
Acıyla yankılanıyor ayak sesleri
Küçük gemiler su alır bebeğim
Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada güneş doğmaz bilirim
Ceketin buruşmasın, ütüsü bozulmasın
Ellerini sürme, çamura bulaşmasın
Benim yatağım rahatını kaçırır
Ben rujumu tazelerken sen yola koyul
Büyük gemiler buradan geçmez bayım
Takalar gibi bu limanda demir almaz bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada çiçekler yaşamaz bilirim
Küçük gemiler su alır bebeğim
Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada güneş doğmaz bilirim
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İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
***
İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
***
Bir tatlı ümit yerine
Keder bıraktın ne diye
***
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
Ah günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
***
Yerimde sen olsaydın
Her gün içer ağlar mıydın
Yerimde sen olsaydın
Her gün içer ağlar mıydın
***
Candan sevmeyen birine
Kalpten bağlanır mıydın
***
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
-
Koparma gülleri dalında kalsın,
Beni yaktın bir de bülbül yanmasın,
Duymuyorsun gönlümde ki feryadı,
Bir gün olur sende hasret çekersin,
Bir gün olur sende feryat edersin.
***
Bir heves diyorsun aşka sevgiye,
Böyle ise dünyada yaşamak niye,
Manasızdı sence tüm duygularım,
Hayatıma girdin söyle ne diye,
Gençliğimi yıktın söyle ne diye.
***
Belki bir gün beni hatırlayınca,
Yüreğin burkulur gözlerin dolar,
Kapılınca sen de bir vefasıza,
Baharı görmeden gençliğin solar.
***
Bir heves diyorsun aşka sevgiye,
Böyle ise dünyada yaşamak niye,
Manasızdı sence tüm duygularım,
Hayatıma girdin söyle ne diye,
Gençliğimi yıktın söyle ne diye...
-
Aşk denilen kelimeyi
Şarkılarda duyardım
Sen çıkınca karşıma
Kendimde seni buldum
***
Önceleri mutluydum
Ben senden umutluydum
Kedersiz bir dünyam vardı
Şimdi dertlere boğuldum
***
Bir yazı var kaderimde
Karadan daha kara
Gel son defa göreyim
Belki çıkmam sabaha
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Ne yapsak ta olmuyor
Kavuşmamız imkansız
Yuvasız kuşlar gibi
Bende kaldım yuvasız
***
İnsanım hakkım değil mi
Seni çok seviyorum
Aşkın cehenneminde
Yandıkça yanıyorum
***
Bir yazı var kaderimde
Karadan daha kara
Gel son defa görüşelim
Belki çıkmam sabaha
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
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