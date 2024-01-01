Nazan Öncel

-
Hani o sevdiğimiz yerler var ya
İşte şimdi oralara evler yapmışlar
Hayallerimizin üstüne oturmuşlar
Annem hayatta olsaydı
Ölürdü kahrından
İyi ki duymadı, iyi ki görmedi
Kuşlar da gitti
Yeşil de bitti
Hem çok üzgünüm
Hem çok çaresiz
Hani o gittiğimiz liman var ya
Çocukluğumda babam kapısında bilet keserdi
İşte şimdi oralara otopark yapmışlar
Babam hayatta olsaydı
Ölürdü kahrından
İyi ki duymadı, iyi ki görmedi
Kuşlar da gitti
Yeşil de bitti
Hem çok üzgünüm
Hem çok çaresiz
Dünya on santim kaymış yerinden
Kimsenin derdi değil
-
Gelir mi gelmez mi derken
İnce ince düşünürken
Bir çiçekle kalkmış gelmiş
Film orada koptu zaten
***
Canım olur kendileri
Anlayan anladı beni
Laci'leri çekmiş gelmiş
Dibim orada düştü zaten
***
Vay vay vay kimler gelmiş
Günlerdir nerelerdeymiş
Özleyesi gelmiş birden
***
Çok pis özlemişim zaten
Tam içim kararmışken
Günüme can kattı resmen
***
Derken derken akşam oldu
Erken erken...
Derken derken beni benden aldı
Resmen...
Beni benden aldı resmen
***
İnsan bazen susmak ister
Susmak da güzeldir bazen
Bazı bazı heyecan ister
Öyle bir gün yaşandı cidden
***
Vay vay vay kimler gelmiş
Günlerdir nerelerdeymiş
Özleyesi gelmiş birden
***
Çok pis özlemişim zaten
Tam içim kararmışken
Ruhsuz ruhsuz dolaşırken
Günüme can kattı resmen
***
Derken derken akşam oldu
Erken erken...
Derken derken beni benden aldı
Resmen...
Beni benden aldı resmen
***
Vay vay vay kimler gelmiş
Günlerdir nerelerdeymiş
Özleyesi gelmiş birden
***
Çok pis özlemişim zaten
Tam içim kararmışken
Günüme can kattı resmen
***
Derken derken akşam oldu
Erken erken...
Derken derken beni benden aldı
Resmen...
Beni benden aldı resmen
Beni benden aldı resmen
-
Git o zaman unut beni
Sözde sen benim maviliklerimdin
Sözde sen benim şair paltolu sevgilim
Sözde sen benim yağmurcu kuşlarımdın
**
Umut umut yalnız yatan adam için
Umut umut sensiz geçen günler için
Umut umut kırılan kalbim için
**
Umut...
Zorun nedir, sorun nedir?
Cevapları sendedir!
Geçer desem geçer değil
***
Gel o zaman al beni
Olan nedir biten nedir
Cevapları bellidir
Zor desem sana zor değil
Git o zaman unut beni
***
-
Hiç kimseyi bu kadar özlemedim
Yok gönül gezdirmedim
Uzakmış yakınmış iplemedim
Kimseleri senin kadar sevemedim
Ölmedim kimseye bitmedim
Gel siyahlar giy de gel
Gel hayal kuralım beraber
Halı gibi serileyim kollarına
Otur ki konuşalım gözler aşkına, aşkına
Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına
Son ses bağırmak istiyorum
Sonra dağılmak istiyorum
Konuşsun alemin soysuzu bizi
Kimin için saklamış kader seni
Benim için saklamış kader seni
Gel siyahlar giy de gel
Gel hayal kuralım beraber
Halı gibi serileyim kollarına
Otur bir konuşalım gözler aşkına, aşkına
Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına
Gel siyahlar giy de gel
Gel hayal kuralım beraber
Halı gibi serileyim kollarına
Otur ki konuşalım gözler aşkına, aşkına
Gözler aşkına aşkına, gözler aşkına
-
Günler geçer, dünler geçmez
Herkes gelir bi' sen gelmez
Benim sana verecek bir küçük kalbim var
Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var
Dayandım, dayandım, dayandım
Her türlü kaybettim, anladım
İnandım, inandım, inandım
Sonuna kadar buna inandım
Bana bi' sen yetersin, oh
Bana bi' sen yetersin
Bana bi' sen güzelsin, oh
Bana bi' sen güzelsin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Olanlara bakılırsa
Acı büyük bundan sonra
Gittiğine mi yanayım
Yandığımla mı kalayım
Böyle bir hal içindeyken
Yarın neden uyanayım
Dayandım, dayandım, dayandım
Her türlü kaybettim anladım
İnandım, inandım, inandım
Sonuna kadar buna inandım
Bana bi' sen yetersin ooo
Bana bi' sen yetersin
Bana bi' sen güzelsin ooo
Bana bi' sen güzelsin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Bana bir sen
***
-
Ben unutmayı bilmem
Benim de sorunum bu
Kendime yüklenirim
Çaktırmam durumu
Yani sustuklarım var benim
Yani yanilerim çok benim
Bi' masadan kalkmışlığım
İçime atmışlığım
Donup kalmışlığım
Zamansız kayıplarım
Var benim
Öğren de gel
Öğlen de gel akşam da gel
Yağmurda gel, lodosta gel
Yüzüme bak benim
Lodosun arkası gözyaşı
Hepsini sana yükledim
Birazını da ver, benim olsun, demedin
Bi' orta yapar bi' yan çizerim
Haberin olsun, demedin
Yani yutkunduklarım var benim
Yani yanilerim çok benim
Yüz karası dediklerim
Değişmez bildiklerim
Delip geçen günlerim
Ve kara deliklerim
Var benim
Öğren de gel
Öğlen de gel akşam da gel
Yağmurda gel, lodosta gel
Yüzüme bak benim
Lodosun arkası gözyaşı
Başımın içinde bir kafam var
Ve içinde hissettiklerim
-
İki yanlıştan bir doğru etmaz
İki nefretten bir sevgi doğmaz
Hayat bunları öğretiyor
Topluyor, çıkarıyor, hallediyor
Birine melanet hırkası
Birine adaleti pek cömert
Paran varsa herkes dost
Ne tam hain ne de mert
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Selam versen borçlu çıkıyorsun
Şaşı bakacak ne var
Gözümün üstünde kaşım var burnum değil
Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil
Bir tutam, tutam
Bir tutam, tutam
Bir tutam, tutam
Tereddüt ettiğin yere noktayı koyacaksın
Cümlenin sonunu beklemeden yaylanacaksın
Toplum buna hazır değilmiş yemişim elalemi
Kapıyı ilk açan kurşunu yer, bu da bir hain işi
Birine melanet hırkası
Birine adaleti pek cömert
Paran varsa dostun dost
Ne tam hain ne de mert
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Selam versen borçlu çıkıyorsun
Şaşı bakacak ne var
Gözümün üstünde kaşım var burnum değil
Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil
Amman, bir tutam tutam tutunalım bari
Bir tutam tutam
Bir tutam tutam yaşayalım bari
Bir tutam tutam
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Selam versen borçlu çıkıyorsun
Şaşı bakacak ne var
Gözümün üstünde kaşım var burnum değil
Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Şaşı bakacak ne var
Birine melanet hırkası
Birine adaleti pek cömert
Paran varsa herkes dost
Ne tam hain ne de mert
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Selam versen borçlu çıkıyorsun
Şaşı bakacak ne var
Gözümün üstünde kaşım var burnum değil
Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil
Her şey illegal arkadaş, her şey illegal
Selam versen borçlu çıkıyorsun
Şaşı bakacak ne var
Gözümün üstünde kaşım var burnum değil
Sevişe sevişe ölelim bari, dövüşe dövüşe değil
-
Bi' makina değilim ben
Benim duygularım var
Mükemmel kusurlarım
Uyum sorunlarım var
Gerçek olamayacak kadar
Güzel hayaller kurdum
Sana her baktığımda
O hayallerden oldum
Yalan söyleyecek yaşı
Ben çoktan geçmişim
Sorun şu ki, sevgilim
Çok, çok özledim
Sen Fizan'a gitsen bile
Sabahına ordayım
Yollar bana koyar mı?
Koysa da kalp duvar mı?
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Ne eksik ne de fazla
Ben hep yedek parça
Varsa sen, varsa sen, yoksa sen
Hepsi boş, hepsi boş, hepsi boş
Tanrı'm, bana bi' pas ver
Pas vermezsen umut ver
Seven istersen bulur
Dayanacak bi' güç ver
Yalan söyleyecek yaşı
Ben çoktan geçmişim
Sorun şu ki, sevgilim
Çok özledim
Sen Fizan'a gitsen bile
Sabahına or'dayım
Yollar bana koyar mı?
Koysa da kalp duvar mı?
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Ne eksik ne de fazla
Ben hep yedek parça
Varsa sen, yoksa sen
Manzara güzel ama gerçekler öyle değil
Hepsi boş, hepsi boş
Ne sanıyo'dun beni, iki zorda cayan mı?
Hepsi boş, hepsi boş
Kimsenin yüzü gülmüyo', memleket kan ağlıyo'
Bizim garip hanede bi' çıt bile çıkmıyo'
Bünye zayıf olunca böyle şeyler koyuyo' (varsa sen, yoksa sen)
Bilinçaltı ittiriyo', ciğerini söktürüyo'
Hepsi boş, hepsi boş
Sevme beni, sevme
Benim için ölme
Ben alırım kendimi sessize, hiç merak etme
Varsa sen, yoksa sen
Yalan söyleyecek yaşı
Ben çoktan geçmişim
Sorun şu ki sevgilim
Çok, çok özledim
Sen Fizan'a gitsen bile
Sabahına ordayım
Yollar bana koyar mı?
Koysa da kalp duvar mı?
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Ne eksik ne de fazla
Ben hep yedek parça
Varsa sen, yoksa sen
Hepsi boş, hepsi boş
-
Bir göç havası vardı evde
Tutamadım gidiyordun sen de
Ne hevesler kaldı içimde
Bunu sana söyleyemedim
Ne ormanlar yandı bende
Onu da sen göremedin
Tut ki kalpten öleceğim
Belki, "İmdat" diyeceğim
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
İnsan acılarla büyürmüş
Ağaçlar ayakta ölürmüş
Ne ormanlar yandı bende
Onu da sen göremedin
Ne hevesler kaldı içimde
Bunu bile söyleyemedim
Tut ki kalpten öleceğim
Belki, "İmdat" diyeceğim
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
Dedim bile, dedim bile
Kısa çöpü çektim yine
-
Ben bir küçük harfim
Hiç büyük harf olamadım
A'dan Z'ye kadar
Yol alamadım
**
Belki de bu yüzden
Bu satırda duramadım
Belki de buralarda
Daha fazla kalamadım
**
Ben mi sen mi daha çok sevdi
Hangimiz ölü hangimiz diri
Ben mi, sen mi
**
Bazen teğet geçersin
Bazen anlam seçersin
İnsanları tanıdıkça
Sen de güler geçersin
**
Belki de bu yüzden
Bu satırda duramadım
Belki de buralarda
Daha fazla kalamadım
**
Ben mi sen mi daha çok sevdi
Hangimiz ölü hangimiz diri
Ben mi, sen mi
**
Hangimiz ölü hangimiz diri
Hangimiz ölü hangimiz diri
Sen mi, ben mi
**
-
Kalbimi gezdirdim bu akşam
Çocukluğumla buluşturdum
Bir ömür tutuşturdum eline
Beraber koşuşturdum
Elim boş döndü hayattan
Yolun ta en başından
Her güne bir gözyaşı
Her geceye bir acı
Sen yoksan şarkılar var
Güllerin içinden var
Yalnızlar rıhtımı var
Kaybolan yıllar var
Yıldızların altında o mahur beste çalar
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim
Meğer susuz yaz gibi
Kurak ve çorak bugün
Başa bela gecelerde
Yalnız da sayılmam büsbütün
Sen yoksan şarkılar var
Güllerin içinden var
Yalnızlar rıhtımı var
Kaybolan yıllar var
Yıldızların altında o mahur beste çalar
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim
Elini tutmadan uyuyamam
Gözüne bakmadan yaşayamam
Bir metre uzağında duramam
Demiştim