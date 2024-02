Nazan Öncel

Yolda bir sonbahar günü Yatarken buldular onu "Nerede senin evin?" dedi Bir adam ve birkaç kişi. Hıçkırıklar, hıçkırıklar. "Ben bir şey yapmadım." dedi "Valla ben yapmadım." dedi Doğduğuna pişman ettiler Yağmur gibi tokatlar yedi Kim bilir o ne coplar yedi Leyla, bir işçinin kızı Alnında simsiyah yazı Sokaklarda sabahladı Günlerce az mı ağladı Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Yürü işçinin kızı Değmez eğme başını Hayat gülleden ağır Bunlar hem kör hem sağır Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Kim vurduya gidenler de var Sürgünde ölenler de var Leyla gibi yananlar da var Bir gecede ne ocaklar söndü Bir gecede ne umutlar öldü Köyünden ettiler onu Sokaklara ittiler onu Sonunda yaktılar onu Kim bilir o kaç yıl yedi Ne yazık ki, ne yazık ki... Leyla, bir işçinin kızı Alnında simsiyah yazı Sokaklarda sabahladı Günlerce az mı ağladı Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini Yürü işçinin kızı Değmez eğme başını Hayat gülleden ağır Bunlar hem kör hem sağır Kalk Leyla; kalk, anlat her şeyi Kaç Leyla; kaç, kurtar kendini "Yazıyor, yazıyor! Bütün dünya yazıyor!" Kaçın polis geliyor. Herkes, her şeyi biliyor.