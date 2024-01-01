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7/24 Dinle Güldünya Şarkıları

Güldünya Şarkıları Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Güldünya Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Güldünya Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güldünya Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Güldünya Şarkıları

  • Leyla

  • Masum Değiliz

  • Güldünya

  • Kadın Dediğin

  • Adım Kadın

  • Neyse

  • Karar Verdim

  • Sana Ne Kime Ne

  • Kibritçi Kız

  • Sil Baştan

  • Dünden Sonra Yarından Önce

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