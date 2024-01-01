Nazan Öncel

Madalyon Konuştumsa kahrımdan konuşmuşumdur Ağladımsa dolduğumdan ağlamışımdır Nasıl eğlendin mi bari, hoş musun peki? Çekip gitseydin keşke daha iyiydi Yüreksiz seni Bi' şey olduysa anlat o zaman Delikanlıymış derim arkandan Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım İmdat dediğinde yanında ben vardım Kafasız seni Senin bi' kalbin var sanıyordum, olsaydı bari Düşündükçe üzülüyor insan, bu mudur yani? Mümkünse bi' on yıl kadar arama sorma Mazimi süslersin bundan sonra Yüreksiz seni Bi' olay olduysa anlat o zaman Delikanlıymış derim arkandan Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım İmdat dediğinde yanında ben vardım Kafasız seni Nasıl eğlendin mi bari, hoş musun peki? Çekip gitseydin keşke daha iyiydi Yüreksiz seni Bi' şey olduysa anlat o zaman Delikanlıymış derim arkandan Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım İmdat dediğinde yanında ben vardım Kafasız seni

Sakin Ol Şampiyon zorlasam senle dost kalabilecek miyim kendimde o gücü bulabilecek miyim bir daha birini sevebilecek miyim hiç sanmıyorum ** sakin ol şampiyon hepsi geçecek bir gün üzecekler üzecekler üzecekler bitecek bir gün dur bakalım dur bakalım dur bakalım dur dur dur hem zehir hem bal sor bakalım sor bakalım sor bakalım sor sor sor hangimiz yaralı git bakalım git bakalım git bakalım git git git git ulan git ** arkandan konuşacak mıyım sövecek mi sayacak mıyım kafayı senle bozacak mıyım hiç bilmiyorum peşine adam takacak mıyım bir şeyler sallıycak mıyım ölcek kalcak ölcek kalcak ölcek kalcak mıyım ** peşinden yalınayak koşacak mıyım yolunu kesip önüne atlayacak mıyım yüksekten düşsem ölecek miyim hiç bilmiyorum **

Sakin Ol Şampiyon (Radio) zorlasam senle dost kalabilecek miyim kendimde o gücü bulabilecek miyim bir daha birini sevebilecek miyim hiç sanmıyorum ** sakin ol şampiyon hepsi geçecek bir gün üzecekler üzecekler üzecekler bitecek bir gün dur bakalım dur bakalım dur bakalım dur dur dur hem zehir hem bal sor bakalım sor bakalım sor bakalım sor sor sor hangimiz yaralı git bakalım git bakalım git bakalım git git git git ulan git ** arkandan konuşacak mıyım sövecek mi sayacak mıyım kafayı senle bozacak mıyım hiç bilmiyorum peşine adam takacak mıyım bir şeyler sallıycak mıyım ölcek kalcak ölcek kalcak ölcek kalcak mıyım ** peşinden yalınayak koşacak mıyım yolunu kesip önüne atlayacak mıyım yüksekten düşsem ölecek miyim hiç bilmiyorum **