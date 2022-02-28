Nazan Öncel

Mahur Şarkı Sözleri
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Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız
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O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
***
Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
***
Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar, hazırlık sonbahara
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
***
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız
O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız