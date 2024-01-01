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7/24 Dinle Bir Hadise Var

Bir Hadise Var Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Bir Hadise Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Bir Hadise Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Hadise Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Bir Hadise Var

  • Nokta Nokta

  • Aynı Nakarat

  • Gitme Kal Bu Şehirde

  • Aşık Değilim Olabilirim

  • Leylim Yar

  • Mühürledim Seni Kalbine (Bir Hadise Var)

  • Hadi Hadi Nazlanma

  • Hani Böyle Olamazdık

  • Ağla Erkeğim Ağla

  • Olmaz ki

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