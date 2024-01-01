Normal (Version) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Normal (Version)
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Geldin gittin, bir laf soktun
Kırdın kırdın, doymadın
Gözüm arkada kaldı da
Baktım baktım, görmedim
Alçak, alçak!
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Uyudu uyandı gözlerim
Nasıl hastadır yüreğim
İlaç falan istemez
Takmadığından eminim
Hayvan, hayvan!
***
Bana artık bir şey sorma
Cevaplarım da komada
Ne içerde, ne dışarda
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Kapılarını aç, kapatma
Bir kuş girerse odana
Kanadı kırık bırakma
Kurtar, kurtar
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti, durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal