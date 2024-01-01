Nazan Öncel

Geldin gittin, bir laf soktun Kırdın kırdın, doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktım baktım, görmedim Alçak, alçak! *** Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Uyudu uyandı gözlerim Nasıl hastadır yüreğim İlaç falan istemez Takmadığından eminim Hayvan, hayvan! *** Bana artık bir şey sorma Cevaplarım da komada Ne içerde, ne dışarda Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Kapılarını aç, kapatma Bir kuş girerse odana Kanadı kırık bırakma Kurtar, kurtar *** Benden arta kalmadı İçim gitti, durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal