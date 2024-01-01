Nazan Öncel

-
Değişen birşey olmadı
Oooh
Kalbim hızla çarpıyor
Oooh
Gel gör anlatamam sana
Oooh
Hatırası dün gibi
Oooh
Şimdi gitmeli
Ama ölmeli
Anlıyor musun
İkimizden biri
Şimdi gitmeli
Ama ölmeli
Bu şehirden hemen
Şimdi gitmeli
Ölüyorum anlasana
Bir daha yoluna çıkmam
Oooh
Söz veriyorum sana
Oooh
Semtine bile uğramam
Oooh
Seni bırakıyorum sana
-
Bir yarim vardı ayırdılar bizi
Gözyaşımı silip avuttular bizi ah, ah
***
Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi
Güldürmediler ama ağlattılar bizi
Böyle oldu şimdi
Böyle oldu şimdi
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
***
Dikenli yollarda büyüttüler bizi
Gül yataklarda yatırmadılar bizi ah, ah
***
Zavallı egoistler çekemediler bizi
Bir kenara geçip konuştular bizi
Böyle oldu şimdi
Böyle oldu şimdi
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
-
Çok istedim aah
Vermediler aah
Bu ne inat aah
Zalim peder aah
Allah'tan kork aah
Sopası yok aah
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok aah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Kız kurusu (aah)
Oldum valla (aah)
Boş gezene (aah)
Kız vermezler (aah)
N’apcaz şimdi (aah)
Yatcaz şimdi (aah)
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya aah
***
Erkeklerde yanar
Hem de nasil yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkeklerde yanar
Hem de nasil yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benim ki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benim ki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
-
Salıncakta sallanmadım
Parka gitmedim, şeker almadım
Ne oyuncağım oldu, ne uçurtmam oldu
Yeni papuçlarım, ne bayramlığım
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
Ben sokak kızıyım
Bana iyi davranmayın
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
Ben sokak kızıyım
Bana acımayın
Ben okullu olmadım ben
Renkli boyalarım, kalemim olmadı
Ne önlük giydim, ne yavru kurt oldum
Ne baş ögretmenim, ne kitabım oldu
Ben çocuk olmadım
Ben çocuk olmadım
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
Ben sokak kızıyım
Bana iyi davranmayın
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
Ben sokak kızıyım
Bana acımayın
Ekmek çaldım fırından
Katık buldum çöplükten
Polis koştu peşimden
Hırsız polis oynadım
Ben sokak kızıyım
Ben sokak kızıyım
Tütün buldum yerlerden
Gittim yattım birinlen
Dayak yedim abimden
Korkum yoktur itlerden
Ben sokak kızıyım
Bana iyi davranmayın
Ben sokak kızıyım
Bana acımayın
***
-
İçimdeki karanlık
Dışardakine benzemez
Benim doğrularım
Seninkinle bir değil
Aşk bir bütün
Bütünü ayıramazsın
Yaşanmış yaşanmıştır
Bi suçlu arayamazsın
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben senin yalnız ağacın
Hasretim bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben seni böyle severim
Hasretim bana özel
İçimde boş oda yok
Herkesin yeri belli
Giderken unutma
Anahtarını al iyi mi
Ben kapılarıma hiç
Kilit vurmadım ki
Ben seni kendimden
Çok ayırmadım ki
***
-
Akşamların soğuk yüzü
Biraz kavga ve biraz aşk
Bu gece çok sinirliyim
Yine benim şansım kötü
**
İstanbul′un bir suçu yok
Beni bur'da çok üzdüler
İstanbul′un bir suçu yok
Beni bur'da çok üzdüler
**
Bu İstanbul geceleri
Bir İstanbul hatırası
Bu İstanbul sokakları
Kırık kalpler macerası
**
Hatıralar, hatıralar
Bütün bir yaz böyle geçti
Fotoğraflar ve çok anı
Biraz şarap, biraz sevgi
**
Yağmurları unutmadım
Yağmurları unuttular
Yağmurları unutmadım
Yağmurları unuttular
**
Bu İstanbul geceleri
Bir İstanbul hatırası
Bu İstanbul sokakları
Kırık kalpler macerası
***
-
Peşinden koşturmadım
Gidişinden yas tutmadım
Sen beni çok üzdüydün
Geldiydin yok gelmediydin a-ah
Miskin miskin oturdum
Bütün gün camdan baktım
Ucuz şaraplar içtim
Saçımı kestim yattım
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
Bu mevzudan sıkıldım
Kendime bir şeyler aldım
Arkadaşları aradım
Uzun bir tatil yaptım a-ah
Aşkından ölmedim
Kalp krizi geçirmedim
Keyifim yerine geldi
Böyle çok rahat ettim
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
O-h o-o-h
Böyle de iyiyim böyle de
O-h o-o-h
Oh be
O-h o-o-h
Böyle de iyiyim böyle de
O-h o-o-h
Oh be
Aşkından ölmedim
Kalp krizi geçirmedim
Keyifim yerine geldi
Böyle çok rahat ettim
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
Gidenler gider
Gider be geberik
Hayat böyle geçmez
Geçer mi geberik
-
Ben akşamları sevmem, akşamlar sorun yaratır
Ben konuşmayı da sevmem, gidişler hep o gidiştir
Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir
Ve böyle akşamlarda içim biraz daha erir
**
Ben seni sevmedim, ben seni sevmedim
Ben yalan söyledim, çok sevdim
Bırak seveyim rahat edeyim
Git de gebereyim rahat edeyim
Bırak seveyim rahat edeyim
**
Ne sızlandım ne ağladım
Sana yalan söylemişler
Sen de mutlu sayılmazsın
Başka bir sebep göster
**
Sen beni yanlış anladın
Kimler gelir kimler geçer
Ben de bir melek değilim
Bu gün canım sevişmek ister
**
Ben bir şey demedim ben bir şey demedim
Ben öyle demedim çok sevdim
Bırak seveyim rahat edeyim
Git de gebereyim rahat edeyim
Bırak seveyim rahat edeyim
**
Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir
Ve böyle akşamlarda içim biraz daha erir…
***
-
Bizim evin yollarına
Sizin köşenin başlarına
Arrivederci
**
Çizdim, oynamıyorum
Küstüm, barışmıyorum
İstemem tabii
**
Konuş konuş, seni dinliyorum ben
Olur canım, bunu yazıyorum ben
Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok
**
Ben genç bir kadın
Sen genç bir adam
Bütün meydanlar benim
Anlaşıldı tamam, ov
**
Ben özgür çiçek
Sen uç uç böcek
Bütün güzeller senin
Anlaşıldı bebek
**
Bizim evin yollarına
Sizin köşenin başlarına
Arrivederci
**
Çizdim, oynamıyorum
Küstüm, barışmıyorum
İstemem tabii
**
Konuş konuş, seni dinliyorum ben
Olur canım, bunu yazıyorum ben
Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok
***
Ben genç bir kadın
Sen genç bir adam
Bütün meydanlar benim
Anlaşıldı tamam, ov
**
Ben özgür çiçek
Sen uç uç böcek, vav
Bütün güzeller senin
Anlaşıldı bebek
***
Konuş konuş, seni dinliyorum ben
Olur canım, bunu yazıyorum ben
Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok
***
Ben genç bir kadın
Sen genç bir adam
Bütün meydanlar benim
Anlaşıldı tamam
***
Ben özgür çiçek
Sen uç uç böcek
Bütün güzeller senin
Anlaşıldı bebek, vav
***
-
Bir araba bulsam, yola koyulsam
Doğru güneye gitsem, iyi kötü bir oda bulsam
Güzel bir uyku çeksem, kendime gelsem
Gecenin kollarında kendimi mutlu etsem
Sana selam getirsem güneyden biraz
Bu kalbimin sesi, bu da arkadaşım yaz
Sana hayat getirsem güneşimden biraz
Bu dalgaların sesi, bu da sevgilim deniz
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Adımı sorsalar, adım olmasa
Kelimeler yarım kalsa yol ortasında
Ne güzel olurdu bıraksam kendimi
Hayat benim hayatım, ne kadar sevinsem az
Sana selam getirsem güneyden biraz
Bu kalbimin sesi, bu da arkadaşım yaz
Sana hayat getirsem güneşimden biraz
Bu dalgaların sesi, bu da sevgilim deniz
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye, hadi denize
Hadi güneye
Ya, bitti