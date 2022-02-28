Omzumda Ağla Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Omzumda Ağla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Omzumda Ağla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Omzumda Ağla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen kimseye benzemezsin
Kimse sen olamaz
Başka birine söylesem
Bunu anlayamaz
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Başkalarına ağlama
Gel benim omzumda ağla
Bu ev sensiz yaşanmıyor
Odalarına girilmiyor
Şunu bilesin ki olmuyor
Uyunmuyor gülünmüyor
Bir şey ifade etmiyor ah
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Düşünmeyebilirsin üzülmeye de bilir
Olmayacak şey midir olmuyor olabilir
Derdin neyse her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Başkalarına ağlama
Gel benim omzumda ağla
Bu ev sensiz yaşanmıyor
Odalarına girilmiyor
Şunu bilesin ki olmuyor
Uyunmuyor gülünmüyor
Bir şey ifade etmiyor ah
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum