Nazan Öncel

Sen kimseye benzemezsin Kimse sen olamaz Başka birine söylesem Bunu anlayamaz *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Başkalarına ağlama Gel benim omzumda ağla Bu ev sensiz yaşanmıyor Odalarına girilmiyor Şunu bilesin ki olmuyor Uyunmuyor gülünmüyor Bir şey ifade etmiyor ah *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Düşünmeyebilirsin üzülmeye de bilir Olmayacak şey midir olmuyor olabilir Derdin neyse her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Başkalarına ağlama Gel benim omzumda ağla Bu ev sensiz yaşanmıyor Odalarına girilmiyor Şunu bilesin ki olmuyor Uyunmuyor gülünmüyor Bir şey ifade etmiyor ah *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum