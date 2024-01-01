Sakin Ol Şampiyon Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Sakin Ol Şampiyon
-
zorlasam senle dost kalabilecek miyim
kendimde o gücü bulabilecek miyim
bir daha birini sevebilecek miyim
hiç sanmıyorum
**
sakin ol şampiyon hepsi geçecek bir gün
üzecekler üzecekler üzecekler bitecek bir gün
dur bakalım dur bakalım dur bakalım dur dur dur
hem zehir hem bal
sor bakalım sor bakalım sor bakalım sor sor sor
hangimiz yaralı
git bakalım git bakalım git bakalım git git git
git ulan git
**
arkandan konuşacak mıyım sövecek mi sayacak mıyım
kafayı senle bozacak mıyım hiç bilmiyorum
peşine adam takacak mıyım bir şeyler sallıycak mıyım
ölcek kalcak ölcek kalcak ölcek kalcak mıyım
**
peşinden yalınayak koşacak mıyım
yolunu kesip önüne atlayacak mıyım
yüksekten düşsem ölecek miyim
hiç bilmiyorum
**
-
zorlasam senle dost kalabilecek miyim
kendimde o gücü bulabilecek miyim
bir daha birini sevebilecek miyim
hiç sanmıyorum
**
sakin ol şampiyon hepsi geçecek bir gün
üzecekler üzecekler üzecekler bitecek bir gün
dur bakalım dur bakalım dur bakalım dur dur dur
hem zehir hem bal
sor bakalım sor bakalım sor bakalım sor sor sor
hangimiz yaralı
git bakalım git bakalım git bakalım git git git
git ulan git
**
arkandan konuşacak mıyım sövecek mi sayacak mıyım
kafayı senle bozacak mıyım hiç bilmiyorum
peşine adam takacak mıyım bir şeyler sallıycak mıyım
ölcek kalcak ölcek kalcak ölcek kalcak mıyım
**
peşinden yalınayak koşacak mıyım
yolunu kesip önüne atlayacak mıyım
yüksekten düşsem ölecek miyim
hiç bilmiyorum
**
-
zorlasam senle dost kalabilecek miyim
kendimde o gücü bulabilecek miyim
bir daha birini sevebilecek miyim
hiç sanmıyorum
**
sakin ol şampiyon hepsi geçecek bir gün
üzecekler üzecekler üzecekler bitecek bir gün
dur bakalım dur bakalım dur bakalım dur dur dur
hem zehir hem bal
sor bakalım sor bakalım sor bakalım sor sor sor
hangimiz yaralı
git bakalım git bakalım git bakalım git git git
git ulan git
**
arkandan konuşacak mıyım sövecek mi sayacak mıyım
kafayı senle bozacak mıyım hiç bilmiyorum
peşine adam takacak mıyım bir şeyler sallıycak mıyım
ölcek kalcak ölcek kalcak ölcek kalcak mıyım
**
peşinden yalınayak koşacak mıyım
yolunu kesip önüne atlayacak mıyım
yüksekten düşsem ölecek miyim
hiç bilmiyorum
**
-
Konuştumsa kahrımdan konuşmuşumdur
Ağladımsa dolduğumdan ağlamışımdır
Nasıl eğlendin mi bari, hoş musun peki?
Çekip gitseydin keşke daha iyiydi
Yüreksiz seni
Bi' şey olduysa anlat o zaman
Delikanlıymış derim arkandan
Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım
İmdat dediğinde yanında ben vardım
Kafasız seni
Senin bi' kalbin var sanıyordum, olsaydı bari
Düşündükçe üzülüyor insan, bu mudur yani?
Mümkünse bi' on yıl kadar arama sorma
Mazimi süslersin bundan sonra
Yüreksiz seni
Bi' olay olduysa anlat o zaman
Delikanlıymış derim arkandan
Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım
İmdat dediğinde yanında ben vardım
Kafasız seni
Nasıl eğlendin mi bari, hoş musun peki?
Çekip gitseydin keşke daha iyiydi
Yüreksiz seni
Bi' şey olduysa anlat o zaman
Delikanlıymış derim arkandan
Göğsümde bi' madalyon gibi taşıdım
İmdat dediğinde yanında ben vardım
Kafasız seni