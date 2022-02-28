Göç Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Göç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Göç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Göç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ne zaman canım sıkılsa gitmek isterim uzaklara
Ne vakit seni düşünsem, ki düşünmesem olmuyor
Gözlerin gelir aklıma, ah o çocuk gözlerin
Tam göğsüme saplanır, bıçak gibi sözlerin
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
***
Ne kadar kaçsam kendimden, bir o kadar yakalanırdım
Ne kadar seni istesem, sen hiç yanımda olmazdın
Gözyaşı biriktirdim, gözyaşım ince sızı
Düşündüm de bir zaman, bunu ben hak etmedim
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
***
Her limandan bir gemi, alır götürür beni
Hayal bu ya üstelik, gitmeler üzer bizi
Geçmiyorsam içinden, sevemedim bu fikri
Gidiyorum inadına, al aşkını ver beni
***
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu bilmiyorsun
Sen beni öldürüyorsun
Sen bunu hep yapıyorsun
-
Söyleyin yarime
Baharları beklesin
Söğüdün dalları
Bugün eğilmesin
Beni geçirmeye
Kardeşim gelmesin
Annesinin bir tanesini
Kimseler üzmesin
***
Gidelim buralardan
Dayanamıyorum
Gidelim buralardan
Unutamıyorum
***
Yükleyin ne varsa
Gönlüme demlensin
Ayrılığın üstüne
Hasretim eklensin
Beni geçirmeye
Yalnızlığım gelsin
Ya dönülür ya dönülmez
Kimse üzülmesin
-
-
-
-
-
-
-
-