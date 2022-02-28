Nazan Öncel

Seni Bugün Görmem Lazım Bir düş gördüm düşümde gözlerin yerlerdeydi Ellerin ceplerinde kalbin ötelerdeydi *** Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdimi anlatmam gerek İçimi dökmem lazım *** Bize ne oldu bilmem lazım Önce kendimi inanmam lazım Tek başıma çıkmam gerek Zamanla alışmam demek Beni biraz anlaman lazım *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü biri var gördüm o zaman O da mı yalan bu da mı yalan Kötü biri var gördüm o zaman *** Silah zoruyla mı sevdin Kalbine zorlamı girdim Mümkün olabilseydi Anlatabilirdim *** Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdimi anlatmam gerek İçimi dökmem lazım *** Bize ne oldu bilmem lazım Önce kendim inanmam lazım Bunla başa çıkmam gerek Zamanla alışmam demek Beni biraz anlaman lazım *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman

Canım Benim Nasılsın Canım benim nasılsın İyi misin oralarda Kimse sana söylemedi mi Başa gelen çekilir demedi mi *** Bir yürüdüm bir durdum Denize bir kıyı buldum Bıraktığın biçimde Geceyle kardeş oldum *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Kedim bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** İstanbul dolaylarında Taksim olaylarında Bildiklerimi unuttum Çukurcumalarında *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Limon bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Kibrit kutusu Gazoz şişesi Ayva rendesi İnci küpesi *** İki anahtar Süs köpeği Mavi çarşaflar Ayakkabının teki *** Yağmurluk Şemsiye Yüksük Cetvel Fincan Kurşun kalemi *** Üç tekerli bisiklet Elinin değdiği her şeyi topladım Aşkın olduğu yerde Mantık ne gezer Yarım akılla değil Çeyrek akılla gezer *** Bir yerdeyim bir gökte Bir sendeyim bir bende Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** Bir sen yoksun yanımda Pamuk bunun farkında Aşk ayağıma kadar gelmişti Kendi elimle tepmiştim