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7/24 Dinle Herbişeyim

Herbişeyim Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Herbişeyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Herbişeyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Herbişeyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Herbişeyim

  • Tuttum Bırakmam (akustik)

  • Dağlar Alası

  • Vay Vay

  • Al Beni

  • Gülom

  • Rezil Ettin

  • Sataşma Baba Yorgun

  • Namusumsun

  • Sessizlik

  • Alim

  • Dönek

  • Yedin Beni

  • Herbişeyim

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