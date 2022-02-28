Nazan Öncel

Herkes evine dönerken ben senin derdinde İçimden ağlarım ben sokak köşelerinde Şişede gözyaşlarım, nerede olsa yatarım Taşları yastık yaptım, bulutlardır yorganım *** Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam Tuttum, bırakmam Tuttum, bizde yalan olmaz Tuttum, bırakmam Tuttum, bir daha bırakmam *** Azıcık param olsaydı elim kolum bağlanmazdı Ne iş olsa yapardım, kimse beni tutamazdı Bende neşe bırakmadın, bir huzurum olmadı Umutsuz âşığım ben, akıl filan kalmadı *** Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam Tuttum, bırakmam Tuttum, bizde yamuk olmaz Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam *** Tuttum *** Şişede gözyaşlarım, nerede olsa yatarım Taşları yastık yaptım, bulutlardır yorganım Bende neşe bırakmadın, bir huzurum olmadı Umutsuz âşığım ben, akıl filan kalmadı *** Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam Tuttum, bırakmam Tuttum, bizde yalan olmaz Tuttum, bırakmam Tuttum, bir daha bırakmam *** Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam Tuttum, bırakmam Tuttum, bizde yamuk olmaz Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam *** Tuttum, bırakmam Tuttum, bir daha bırakmam Tuttum, bırakmam Tuttum elini, bırakmam *** Tuttum