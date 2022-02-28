Yan Yana Fotoğraf Çektirelim Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Yan Yana Fotoğraf Çektirelim
-
Bir gün tren duracak
Vagonlar boş kalacak
Bugünün kıymetini bil
Yarın geç olacak
***
Bırak gülünç olayım
İster sefil olayım
İzin ver umutlanayım
Bırak serap göreyim
***
Başka hayat yok bunu bende biliyorum
Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum
***
Ukala dümbeleği
Çok biliyorsun işini
Beğenmiyorsun bir şeyi
Zor dostum zor
***
Mühim olan hangisi
Bana lazım sevgisi
Yere batsın serveti
Ah gönlüm ah
***
Gönül direnme bana
Sus kes sesini
Ben ki sabırlıyımdır
Vefalı kararlıyımdır
***
Bırak hata yapayım
Düşündüğüm gibi yaşayım
Ne halim varsa göreyim
Sonucuna katlanayım
***
Başka hayat yok bunu bende biliyorum
Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum
-
Resimlere bak
Mektubumla avun
Şarkılar tut
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
***
Mektupları yak
Şarkılara küs
Hasretler giy
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
-
O senin neyin olur derlerse
Gülüm olur balım olur diyeceğim
O senin neyin olur derlerse
Sevgilim, sevgilim diyeceğim
***
O benim kalbimi isterse
Seve seve veriyim diyeceğim
***
Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu
Terliğini, duvardaki resmi
***
Ne varsa alsın
Toplasın gelsin
Benim için gelsin
İsterse kalsın
***
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay temelli kalsın
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay beni seven kalsın
Hayy hayy...
***
O senin neyin olur derlerse
Gözüm olur, yaşım olur diyeceğim
O senin neyin olur derlerse
Yazım olur, kışım olur diyeceğim
O bunun aksini söylerse
Bir bildiği vardır diyeceğim
***
Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu
Terliğini, duvardaki resmi
***
Ne varsa alsın
Toplasın gelsin
Benim için gelsin
İsterse kalsın
***
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay temelli kalsın
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay beni seven kalsın
Hayy hayy...
-
Kuş uçtu gitti kafesinden
Bilsem kapatırdım kapıları geceden
Giyindim çıktım koştum peşinden
Gördüm ki her şey gitmiş elimden
***
Kime anlattın dertlerini
Kimlerle geçirdin günlerini
Kimler ısıttı ellerini
Kimler kuşattı gecelerini
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık Yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Gerildim ben de yay gibi hemen
Kötü söz söyledim o an öfkemden
Bilsem döneceksin şu an köşeden
Zil takar oynardım günden geceden
***
Kime anlattın dertlerini
Kimlerle geçirdin günlerini
Kimler dokundu hassas kalbine
Kime bıraktın benim yerimi
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık Yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
-
Gözümden yaş geldi
İçimden ağlamak
Yüzümden düşen bin parça
Konuşmak lazım konuşmak
***
Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere
Sütten kesilmiş bebek gibiyim
Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere
Sütten kesilmiş bebek gibiyim
***
Soruyor musun bakalım nasılsın diye
Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Belki ben yatak döşek
Duygularım parça parça
Her günümü her gecemi
Yaşıyorum iki kişilik
***
Halimi sordular söyledim birilerine
Söylemese miydim acaba?
Halimi sordular söyledim birilerine
Söylemese miydim acaba?
***
Soruyor musun bakalım nasılsın diye
Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
Nereye böyle?
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