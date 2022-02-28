Nazan Öncel

Ukala Dümbeleği Bir gün tren duracak Vagonlar boş kalacak Bugünün kıymetini bil Yarın geç olacak *** Bırak gülünç olayım İster sefil olayım İzin ver umutlanayım Bırak serap göreyim *** Başka hayat yok bunu bende biliyorum Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum *** Ukala dümbeleği Çok biliyorsun işini Beğenmiyorsun bir şeyi Zor dostum zor *** Mühim olan hangisi Bana lazım sevgisi Yere batsın serveti Ah gönlüm ah *** Gönül direnme bana Sus kes sesini Ben ki sabırlıyımdır Vefalı kararlıyımdır *** Bırak hata yapayım Düşündüğüm gibi yaşayım Ne halim varsa göreyim Sonucuna katlanayım *** Başka hayat yok bunu bende biliyorum Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum

Beni Hatırla Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla

Hay Hay O senin neyin olur derlerse Gülüm olur balım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Sevgilim, sevgilim diyeceğim *** O benim kalbimi isterse Seve seve veriyim diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy... *** O senin neyin olur derlerse Gözüm olur, yaşım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Yazım olur, kışım olur diyeceğim O bunun aksini söylerse Bir bildiği vardır diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy...

Hokka Kuş uçtu gitti kafesinden Bilsem kapatırdım kapıları geceden Giyindim çıktım koştum peşinden Gördüm ki her şey gitmiş elimden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler ısıttı ellerini Kimler kuşattı gecelerini *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Gerildim ben de yay gibi hemen Kötü söz söyledim o an öfkemden Bilsem döneceksin şu an köşeden Zil takar oynardım günden geceden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler dokundu hassas kalbine Kime bıraktın benim yerimi *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden