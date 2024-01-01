Nazan Öncel

Vesaire Sever gibi görünmeler Uzak uzak mesafeler Kara kalpli gaddar Davut Ne kadar ayıp, daha neler Çözülmeler, çizilmeler Değişmeyen bahaneler Nedir bu hâl? Dandiridindan dindindan Vesaire, vesaire Satır başı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Vesaire, vesaire Sabır taşı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Neler oluyor görmeyeli? Git denize at kendini Katır inadı, sabit fikir Verem ediyo' hâlin beni Çözülmeler, çizilmeler Değişmeyen bahaneler Nedir bu hâl? Dandiridindan dindindan Vesaire, vesaire Satır başı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Vesaire, vesaire Sabır taşı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Vesaire, vesaire Satır başı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Vesaire, vesaire Sabır taşı vesaire Bi' nokta koy vesaire Yolun sonu e hâliyle Vesaire, vesaire

Gidelim Buralardan Söyleyin yarime Baharları beklesin Söğüdün dalları Bugün eğilmesin Beni geçirmeye Kardeşim gelmesin Annesinin bir tanesini Kimseler üzmesin *** Gidelim buralardan Dayanamıyorum Gidelim buralardan Unutamıyorum *** Yükleyin ne varsa Gönlüme demlensin Ayrılığın üstüne Hasretim eklensin Beni geçirmeye Yalnızlığım gelsin Ya dönülür ya dönülmez Kimse üzülmesin

Sen Beni Öldürüyorsun Ne zaman canım sıkılsa gitmek isterim uzaklara Ne vakit seni düşünsem, ki düşünmesem olmuyor Gözlerin gelir aklıma, ah o çocuk gözlerin Tam göğsüme saplanır, bıçak gibi sözlerin *** Sen beni öldürüyorsun Sen bunu bilmiyorsun Sen beni öldürüyorsun Sen bunu hep yapıyorsun *** Ne kadar kaçsam kendimden, bir o kadar yakalanırdım Ne kadar seni istesem, sen hiç yanımda olmazdın Gözyaşı biriktirdim, gözyaşım ince sızı Düşündüm de bir zaman, bunu ben hak etmedim *** Sen beni öldürüyorsun Sen bunu bilmiyorsun Sen beni öldürüyorsun Sen bunu hep yapıyorsun *** Her limandan bir gemi, alır götürür beni Hayal bu ya üstelik, gitmeler üzer bizi Geçmiyorsam içinden, sevemedim bu fikri Gidiyorum inadına, al aşkını ver beni *** Sen beni öldürüyorsun Sen bunu bilmiyorsun Sen beni öldürüyorsun Sen bunu hep yapıyorsun

Aşk Olmalı Ben giderim kalbim gider Yan yan gider düz gider Delidir melidir benimdir Ne yapsa yeridir, kalbimdir Olmalı, aşk olmalı Cevabı evet almalı Kalbim elden gidiyor Biraz çabuk olmalı Olmalı, aşk olmalı Acil bir şey bulmalı Her gün bir şeyler biter Hadi hemen hemen bulmalı Cevabı evet almalı Kalbim elden gidiyor Aşkın gözü kör olmalı Vurmalı, ah vurmalı Onu kalbinden yakmalı Elinden mi tutmalı Gözlerine mi düşmeli ***

Bir Şarkı Tut Gel benim kararsızım Kalbe ziyan amansızım Karda kışta boranlarda Bana inat havalarda gel ** Gün geceyle barışırken Zor günlere alışırken Bulutlandım dağlandım Tam güneşe kavuşurken ** Biri kaldı biri gitti Biri yalnızlığı seçti Bu masal da burda bitti Vay gönlüm vay Vay gönlüm vay ** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Zor dayanıyorum ** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Vay gönlüm vay ** Gel benim kömür gözlüm Hem kara hem yalan sözlüm Gidenler dönmez oldu Ben bu derde böyle düştüm ** Gün geceyle barışırken Zor günlere alışırken Bulutlandım dağlandım Tam güneşe kavuşurken *** Biri kaldı biri gitti Biri yalnızlığı seçti Bu masal da burda bitti Vay gönlüm vay Vay gönlüm vay *** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Zor dayanıyorum *** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Vay gönlüm vay ***

Ağlama Gönlüm Bir ben miyim bu kadar az Bu yoksulluktur Ne haram yedim ne eğildim Bu yalnızlıktır Ya çok sevdim unutuldum Ya birinde çok şey buldum Bir gecede aşka durdum Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama Bir ben miyim bu kadar az Bu yoksulluktur Ne haram yedim ne eğildim Bu yalnızlıktır Ya çok sevdim unutuldum Ya birinde çok şey buldum Bir gecede aşka durdum Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama İnsan diyorlar aslıma Aslımız topraktır Bu gönül bir aşktan anlar Ömrüm bir seraptır Ne doğruyum ne de eğri Yaşadığım nerden belli Bu garipliğim az şey mi Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama İnsan diyorlar aslıma Aslımız topraktır Bu gönül bir aşktan anlar Ömrüm bir seraptır Ne doğruyum ne de eğri Yaşadığım nerden belli Bu garipliğim az şey mi Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama Ağlama gönlüm Gönlüm ağlama ***

Göç Kalp caysa da vur kıyılarıma Yağmur ol yağ bana Gül solsa da dur kapılarıma Müjdeler ver bana Göğsünde avutsaydın Uzanıp da öpseydin Beni sevseydin sevseydin Söylemesen de anlardım Gel kıyılarıma kapılarıma Gel bana Gel kıyılarıma kapılarıma Gel bana Gel odalarıma gir uykularıma Tutulaydım ay yerine Aşk her yerde göç her mevsim Uzanamadım ellerine Biraz çocuk kalsaydım Elinden su içseydim Beni sevseydin sevseydin Konuşmasan da anlardım Gel odalarıma uykularıma Gel bana Gel odalarıma uykularıma Gel bana

İşiniz Gücünüz Yok Mu Yani Son günlerde hâlinizi Beğenmiyorum gidişinizi Bahar mı yoksa güneş mi çarptı? Etkinizden tepki şaştı Postu kime serdiğiniz Belli değil, zor efendim Daracık çıkmaz sokaklarınız Ufak tefek taşlarınız Dalgacı gevrek yanlarınız Çekilmiyorsa anlayınız Günahınız çok, yaz efendim İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? Huyunuz suyunuz, katsayınız Eften püften manzaranız Zaaflarınız, kayıplarınız Güğümleriniz, kalaylarınız Aman n′olur yorulmayınız Kolay olur mu, zor efendim Bal düşümü bozmayınız Baharlarımdan almayınız Kayık sefanız, ay sefanız Başka ilgi alanlarınız Böyle sürmez, yok efendim İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? ***