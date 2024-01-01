Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2
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Ben unutmayı bilmem
Benim de sorunum bu
Kendime yüklenirim
Çaktırmam durumu
Yani sustuklarım var benim
Yani yanilerim çok benim
Bi' masadan kalkmışlığım
İçime atmışlığım
Donup kalmışlığım
Zamansız kayıplarım
Var benim
Öğren de gel
Öğlen de gel akşam da gel
Yağmurda gel, lodosta gel
Yüzüme bak benim
Lodosun arkası gözyaşı
Hepsini sana yükledim
Birazını da ver, benim olsun, demedin
Bi' orta yapar bi' yan çizerim
Haberin olsun, demedin
Yani yutkunduklarım var benim
Yani yanilerim çok benim
Yüz karası dediklerim
Değişmez bildiklerim
Delip geçen günlerim
Ve kara deliklerim
Var benim
Öğren de gel
Öğlen de gel akşam da gel
Yağmurda gel, lodosta gel
Yüzüme bak benim
Lodosun arkası gözyaşı
Başımın içinde bir kafam var
Ve içinde hissettiklerim
-
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Kendime açtığım yolları bulamazken
Arardım gözlerinde sonbaharı
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
***
Kendime verdiğim sözleri tutamazken
Bıraktım azalsın kışım baharım
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
-
Senden önce yoktu yalnızlığım
Sen gidince geldi yanıma
Bilmiyordum, nasıl bekler insan?
Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman?
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Herkes korur kalbini sır gibi
Ellerimle verdim ben sana
Anlamı yok, şimdi pişmanlığın
Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
-
Bir kuşun gözleriydik yıllarca
Bakıyorduk masumca, dünyada olanlara
Gökyüzü anlatır dili olsa
Bedeli her ne varsa ödedik, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
İki deniz, feneriydik karanlıkta
Onlarca fırtınada, gösteren yolu yalnızlara
Martılar şahidimiz olmasa
Geçeriz şu dünyada güleriz, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
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