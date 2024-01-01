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7/24 Dinle Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz

  • Zehirli Sarmaşık

  • Ordu'nun Dereleri

  • Bağlamam Perde Perde

  • Asiye

  • Sokak Başı Meyhane

  • Mısırı Kuruttun Mi?

  • Niyazi

  • Bülbülü Tuttumda Güle Bağladım

  • Hekimoğlu

  • Yaylanın Çimenine

  • Potpori A. Yeni Çıkayi

  • Potpori A. Mayıs Ayı Gelende

  • Bir Fındığın İçine

  • Ben Giderim Batum'a

  • Atabarı

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