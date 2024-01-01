Nazan Öncel

-
Beni gözünde büyüteceğine gönlünde büyütseydin
Kalbini verseydin bana gözüm gibi bakardım ben de ona
Sen git elin delisine tak bir tek sevgiline takma
Bir şeye benzetemedim saydırdım da saydırdım ya
Başlarım senin tekeline
Ben benzemem hiç ötekine
Zıt kutuplarız biz ikimiz
Sen cennetine gel ben çöplüğüme
Sanma sana benim gözümde
Ben benzemem hiç ötekine
Deneme tahtası olmuyor benden
Bitmeyen bir sınav bu böyle
Gösteriş meraklısı seni
Güldürme beni gece gece
Zıt kutuplarız biz ikimiz
Sen cennetine gel ben çöplüğüme
-
Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen salın gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
***
Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
-
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne
Aah haydar haydar taşa çaldım kime ne
***
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni
Aah haydar haydar seyreder âlem beni
***
Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne
Aah haydar haydar günah benim kime ne
***
Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Hoş olayım olmayayım, o yar benim benim kime ne
Aah Haydar Haydar o yar benim kime ne
-
Ben bir göçmen kızı gördüm tuna boyunda
Elinde bir deste gül var, hasret koynunda
Elinde bir deste gül var, hasret koynunda
Söyle söyle göçmen kızı annen var mıdır?
Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz
Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz
Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Telgrafın tellerinden haber var mıdır?
Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz
Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz
Doğru söyle göçmen haber yok mudur?
Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz
Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz
Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
-
Şu garip halimden bilen işveli nazlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
***
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip şu yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
-
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
Ne gün görmüş ne de murat almışam
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
***
Arkadaşlar benim derdim yeğindir
Ciğerimde fitil işler düğündür oy düğündür oy
Hiç bilmenem ne saattir ne gündür
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
***
Bülbül gibi ahu zarı çekerim
Gözyaşımı gül başını dökerim oy dökerim oy
Bu ne gündür zehir olsa içerim
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
-
Ölse kimin umurunda
Kimsesi yok garip garip
***
Ölse kimin umurunda
Kimsesi yok garip garip
***
Aynı benim durumumdan
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Aynı benim durumumdan
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Yüzünde yaş izleri var
Hayal dolu yüzleri var
***
Yüzünde yaş izleri var
Hayal dolu yüzleri var
***
Ne karanlık gözleri var
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Ne karanlık gözleri var
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Dünyası yok, ah'reti yok
Hiçbir yerde kısmeti yok
***
Dünyası yok, ah'reti yok
Hiçbir yerde kısmeti yok
***
Yüreğinde dertleri çok
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Akarsunun dertleri çok
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
-
Evlerinin önü de zello tahta da daraba
Zello zello tahta da daraba
Malı mülkü sattı da zello verdi de şaraba
Zello zello verdi şaraba
Şarap içinlerin zello sonu haraba
Zello zello sonu haraba
***
Zelo zello zello da zello evi haraba
Zelo zello zello da zello evi haraba
***
Evlerinin önü de zello mermer döşeli
Zelo zello mermer döşeli
Üç gün oldu zello ben bu derde düşeli
Zelo zello derde düşeli
Senden ayrı düşsem zello oluram deli
Zelo zello oluram deli
***
Zelo zello zello da zello oluram deli
Zelo zello zello da zello oluram deli
***
Yüce dağ başında zello kar yiyeyim mi
Zelo zello kar yiyeyim mi
Her seni gördükçe zello eriyeyim mi
Yalvardım yakardım zello da kar eylemedi
Zelo zello kar eylemedi
***
Hele zelo zello da zello kar eylemedi
Zelo zello kar eylemedi
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elimde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Erzurum'da bir kuş var
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Yârim gitti, gelmedi
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
-
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
***
Uzun ince bir yoldayım
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Gidiyorum gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
Yürüdüm aynı zamanda
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
-
Dersim dört dağ içinde
Dersim dört dağ içinde
***
Gülü bardak içinde
Dersimi Hak saklasın
Bir yarim var içimde
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
***
Perteyin altı kelek
Perteyin altı kelek
***
Dersime gidek gelek
Elim elinde olsun
Kapı kapı dilenek
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
-
Bölemedim felek ile kozumu
Güldürmedi şu cihanda yüzümü anam yüzümü
süre süre gelir Düşman izimi anam izimi
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Felek merhametsiz taştan yürekli
Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı anam meraklı
Düşman peşimizde eli silahlı anam silahlı
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Daha ne gelecek garip başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma anam aşıma
Düşmanlar silahlı düştü peşime anam peşime
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
-
Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile
Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile
Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile
Feryada feryada, gam çekmişem dünyada
Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile
Feryada feryada, gam çekmişem dünyada
***
Elinde yeşil fincan, içim kan ağlar hicran
Elinde yeşil fincan, içim kan ağlar hicran
Yâr gurbet ellerinde, dayanır mı buna can?
Feryada feryada, gam çekmişem dünyada
Yâr gurbet ellerinde, dayanır mı buna can?
Feryada feryada, gam çekmişem dünyada
-
Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
***
Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
***
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
-
Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
***
Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
***
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
-
Kahpe felek sana nettim neyledim
Attın gurbet ele parelerimi
Akıbetin beni sılamdan etti
***
Kesti mümkünümü çarelerimi
Yaman aman dağlar duman
Geçti zaman ben dayanamam
***
Kesti mümkünümü çarelerimi
Aman aman dağlar duman
Ben dayanamam
***
Şu dağların arkasını bilirim
Ömrüm yeter ise belki gelirim
Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm
***
Dost olan bağlasın yaralarımı
Aman aman dağlar duman
Geçti zaman ben dayanamam
***
Dost olan bağlasın yaralarımı
Aman aman dağlar duman
Ben dayanamam
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
***
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
***
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
***
Taşlara mı döndü kalbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
***
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
***
Boş yerime yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
-
Yad oldu o yar bana
Ah le yaman Şevko
Uydu kötü zamana
Vah le yamman Şevko ah
***
Uydu kötü zamana
Vah le yamman Şevko
***
Senden ayrı gezeli
Vah le yamman Şevko
Mardin döndü virana
Vah le yamman Şevko ah
***
Mardin döndü virana
Vah le yamman Şevko
***
Diyar yamman yar yar yamman
Ah le yamman Şevko
Diyar yamman yar yar yamman
Vah diyar yamman Şevko ah
***
Diyar yamman yar yar yamman
Ah diyar yamman Şevko
***
Görmemişem çok zamandır
Ah le yamman Şevko
Sinem kabar kabardır
Ah le yaman Şevko ah
***
Sinem kabar kabardır
Vah le yaman Şevko ah
***
Bende derman kalmadı
Ah le yaman Şevko
O yarım bi haberdir
Vah le yaman Şevko ah
***
O yarım bi haberdir
Vah le yaman Şevko
***
Diyar yamman yar yar yamman
Ah le yamman Şevko
Diyar yamman yar yar yamman
Vah diyar yamman Şevko ah
***
Diyar yamman yar yar yamman
Vah diyar yamman Şevko
-
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı aksa
***
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
***
Oy Mehmet'im Mehmet'im
Sana küstüm demedim
Oy Mehmet'im Mehmet'im
Sana küstüm demedim
***
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
***
Ordu'nun dereleri
Derin derin çağlıyor
Ordu'nun dereleri
Derin derin çağlıyor
***
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim amman
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim amman
***
Oy bağlamam bağlamam
Zerdali dalı mısın?
Oy bağlamam bağlamam
Zerdali dalı mısın?
***
Garip garip çağlarsın
Benden sevdalı mısın
Sürmelim amman
Garip garip çağlarsın
Benden sevdalı mısın
Sürmelim amman
-
Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden
Gönlüm geçmez güzelden
Gönlüm geçmez güzelden, vay
***
Gönlümün gözü çıksın
Gönlümün gözü çıksın
Sevmeseydim ezelden
Sevmeseydim ezelden, vay
***
Anam olasan Ömer
Babam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Bensiz olasan Ömer, vay
***
Anam olasan Ömer
Babam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Bensiz olasan Ömer, vay
***
Urfa bir yana düşer
Antep bir yana düşer
Zülüf gerdana düşer
Zülüf gerdana düşer, vay
***
Bu nasıl baş bağlamak
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
Her gün bir yana düşer, vay
***
Anam olasan Ömer
Babam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Bensiz olasan Ömer, vay
***
Anam olasan Ömer
Babam olasan Ömer
Yatim kalasan Ömer
Bensiz olasan Ömer, vay
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
***
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzel hasreti beni bitirir
Bu ayrılık bize ölüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Bu ayrılık bize ölüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
***
Abdal Pir Sultan'ım dağlar aşalım
Aşıp yüce dağlar engin düşelim
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
-
Gayri dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateş-i aşkınla canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ah ateş-i aşkınla canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Ben bugün yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
***
Yine zindan oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Yine zindan oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
***
Günahım boynuna işte ben öldüm
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Günahım boynuna işte ben öldüm
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
-
Bitlis’te beş minare
Beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel oğlan beri gel
İsterem yanan gelem
Beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel oğlan beri gel
***
Tüfeğim dolu saçma
Beri gel oğlan beri gel
Güzelim benden kaçma
Beri gel oğlan beri gel
Doksan dokuz yaram var
Beri gel oğlan beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel oğlan beri gel
-
Çarşamba'yı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı aman aman
Bir yar sevdim el aldı
***
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı aman aman
Elim koynumda kaldı
***
Oy neymiş neymiş aman aman
Kaderimde böyleymiş
***
Gizli sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek giymiş
***
Çarşamba yazıları körpedir kuzuları aman aman
Körpedir kuzuları
***
Allah alnıma yazmış bu kara yazıları aman aman
Bu kara yazıları
***
Oy neymiş neymiş aman aman
Kaderim böyleymiş
Gizli sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek giymiş
-
Yaylanın soğuk suyu da deldi bağrumi, deldi
Yaylanın soğuk suyu da deldi bağrumi, deldi
Üç günlük gelin iken de bana selamı geldi
***
Seni domuzun kızı, hayırsuzun geluni
Alsam seni yanuma da sarsam ince beluni (oy, oy, oy)
***
Ha burudan o yani nazaradur nazara
Ha burudan o yani nazaradur nazara
İkimizi koysunlar da senun ile mezara
Senun ile mezara (oy, oy, oy)
İkimizi koysunlar da senun ile mezara
Senun ile mezara (oy, oy, oy)
***
Oy dereler, dereler de neler bilurum, neler
Oy dereler, dereler de neler bilurum, neler
Senin gibi güzeli de iki yerden öperler
***
Seni domuzun kızı, hayırsuzun geluni
Alsam seni yanuma da sarsam ince beluni (oy, oy, oy)
***
Ha burudan o yani nazaradur nazara
Ha burudan o yani nazaradur nazara
İkimizi koysunlar da senun ile mezara
Senun ile mezara (oy, oy, oy)
İkimizi koysunlar da senun ile mezara
Senun ile mezara (oy, oy, oy)