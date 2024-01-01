Nazan Sıvacı

Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık Mehtaba çıkardık Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık Mehtaba çıkardık Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık Zevke dalardık Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık Zevke dalardık Saz seslerinin sahile aksettiği demler Aah o demler Aah o demler, ah o demler Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık Zevke dalardık

Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Yatıp dizinde ağlarsam Gece ve gündüz çağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel