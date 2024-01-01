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Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9
Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 Şarkı Sözleri
Nazan Sıvacı Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Sıvacı Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Sıvacı
Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9
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Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık
Mehtaba çıkardık
Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık
Mehtaba çıkardık
Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık
Zevke dalardık
Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık
Zevke dalardık
Saz seslerinin sahile aksettiği demler
Aah o demler
Aah o demler, ah o demler
Sandallarımız neşe dolar zevke dalardık
Zevke dalardık
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Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Yatıp dizinde ağlarsam
Gece ve gündüz çağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
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Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın
Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın
Şen gönlümüz sevişmekten usanmasın bıkmasın
Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın
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