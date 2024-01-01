Nazan Sıvacı

Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın Şen gönlümüz sevişmekten usanmasın bıkmasın Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın

Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Yatıp dizinde ağlarsam Gece ve gündüz çağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel