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Nazan Sıvacı
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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yaseri Asım Arsoy
Besteci:
Yasari Asım Arsoy
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02
Ezelden Aşinanım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Akif Ersoy
Besteci:
Şerif İçli
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03
Bir Bir Geçiyor Sevgililer
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Şükrü Tunar
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04
Gözü Ceylan Gözüdür
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Şükrü Tunar
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05
Hicran Yine Hicran
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selim Aru
Besteci:
Şerif İçli
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Nazan Sıvacı
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