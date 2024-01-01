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Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10
Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10 Şarkı Sözleri
Nazan Sıvacı Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Sıvacı Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Sıvacı
Şükrü Tunar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 10
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Gözü ceylân gözüdür bakışı mestanedir
Yârimin güzelliği dillerde efsanedir
Gönlüm onun aşkıyla delidir divânedir
Yârimin güzelliği dillerde efsanedir
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Bir zamanlar maziye bak
Ne kadar şendik
Ne kadar şendik
İkimizin mesut olma emeli vardı
Ah, emeli vardı
İkimizin mesut olma emeli vardı
Ah, emeli vardı
Gören bilen nazarında ah
Sevdalı dendik
Sevdalı dendik
Göze gelen böyle aşkın eceli vardı
Ah eceli vardı
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