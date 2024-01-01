Solmaz Dediğin Güller Şarkı Sözleri
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Nazan Sıvacı
Solmaz Dediğin Güller
Tüm Şarkıları
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Solmaz Dediğin Güller Soldu Bir Kere
Gönlüme Başka Sevda Doldu Bir Kere
Bir Güzelin Bakışı Baştan Çıkardı
Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere
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Acınacak Haldeyim Sen Beni Bırak
Ben Derdimle Yanmışım, Sen Keyfine Bak
Geride Mektup, Resim Ne Kaldıysa Yak
Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere
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İçim Titrer Görünce Olurum Bir Hoş
Gönlüm Söz Dinlemiyor Ne Söylesem Boş
Efkârdan İçmiş Gibi Oldum Bir Sarhoş
Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere
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Acınacak Haldeyim Sen Beni Bırak
Ben Derdimle Yanmışım, Sen Keyfine Bak
Geride Mektup, Resim Ne Kaldıysa Yak
Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere.
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