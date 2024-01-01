Nazan Sıvacı

Solmaz Dediğin Güller Soldu Bir Kere Gönlüme Başka Sevda Doldu Bir Kere Bir Güzelin Bakışı Baştan Çıkardı Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere * Acınacak Haldeyim Sen Beni Bırak Ben Derdimle Yanmışım, Sen Keyfine Bak Geride Mektup, Resim Ne Kaldıysa Yak Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere * İçim Titrer Görünce Olurum Bir Hoş Gönlüm Söz Dinlemiyor Ne Söylesem Boş Efkârdan İçmiş Gibi Oldum Bir Sarhoş Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere * Acınacak Haldeyim Sen Beni Bırak Ben Derdimle Yanmışım, Sen Keyfine Bak Geride Mektup, Resim Ne Kaldıysa Yak Ne Olur Affet Beni, Oldu Bir Kere. ****