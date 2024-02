Nazan Şoray

Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Karşımda buruk acı Karşımda buruk acı

Lale Belkıs

Kendi Düşen Ağlamaz

Ateş düştüğü yeri yakar Derdime bin dert katar Tahammülüm yok kalmadı Benden artık bu kadar Ateş düştüğü yeri yakar Çıkar o kalbi kopar Çektiklerimi bir bilsen Sayfalar dolar taşar Kendi düşen ağlamaz Sen istedin bak haylaz Her gün başka türlü oyun Uslan artık yaramaz Kendi düşen ağlamaz Davul zurna sana saz Her gün başka türlü oyun Uslan artık yaramaz Ateş düştüğü yeri yakar Sevenler bunu anlar Dikkat et adımlarına Benden artık bu kadar Ateş düştüğü yeri yakar Derdime bin dert katar Çektiklerimi bir bilsen Sayfalar dolar taşar Kendi düşen ağlamaz Sen istedin bak haylaz Her gün başka türlü oyun Uslan artık yaramaz Kendi düşen ağlamaz Davul zurna sana saz Her gün başka türlü oyun Uslan artık yaramaz