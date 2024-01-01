Nazan Şoray

Sana Merhaba Dedim Seninle tanışmamız bir tesadüf değil mi? Beni sana bağlayan o gözlerin değil mi? Gözler yalan söylemez dinle bak sözlerimi Büyülendim sana ben, bırakma ellerimi Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki Her şey o gün başladı, sana birden tutuldum Gözlerin çaldı beni sana candan vuruldum Seni görmeden önce inan yaşamıyordum Seni tanıdığım gün sanki yeniden doğdum Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki Sana merhaba dedim elveda diyemem ki İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki

Buruk Acı Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Karşımda buruk acı Karşımda buruk acı